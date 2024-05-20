Güzide Gençlik Merkezi’nde 19 Mayıs'a özel etkinlikler

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençlere armağanı Güzide Gençlik Merkezi’nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel etkinliklerinde dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildiKOCAELİ (İGFA) - Gebze’nin en ‘güzide’ merkezinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel etkinlikler düzenlendi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençlere armağanı, Güzide Gençlik Merkezi gençlerin buluşma merkezi haline geldi. Eski adliye binasının Başkan Büyükgöz’ün girişimleriyle devralınmasının ardından baştan aşağıya yenilerek, tam donanımlı bir gençlik merkezi haline dönüştürülen Güzide Gençlik Merkezi’nin katılımcı öğrencileri 19 Mayıs özel etkinlik ve yarışmalarında ter döktü. 19 Mayıs gençlik haftasında langırt turnuvası, masa tenisi hedef müsabakaları, Cornhole yarışması, bilardo turnuvası, top sektirme müsabakaları, masa tenisi turnuvası etkinliklerinin düzenlendiği Güzide Gençlik Merkezi’nde dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

6 FARKLI DALDA ETKİNLİKLER

Güzide Gençlik Merkezi’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrenciler ise şöyle: “langırt turnuvası şampiyonları Ceren Yılmaz ve Medine Sağlam, masa tenisi hedef yarışması şampiyonları Salih Macit ve Tuğba Tezcan, Cornhole yarışması şampiyonları Zülfikar Gökoğuz ve İlker Şemşioğlu, bilardo turnuvası şampiyonları Medine Sağlam ve Mustafa Karaca, top sektirme yarışması şampiyonları Belinay Doğru, Meryem Şenlikoğlu, Mustafa Önal ve Ali Önal, masa tenisi turnuvası şampiyonları Ertuğrul Akdil, Yunus Günden, Muhammet Gökçe, Elif Paslıkılıç, Cemre Demirci, Sude Karagöz.”