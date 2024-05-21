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Tokat'ta imara açılan Ankara Mahallesi sil baştan

Tokat'ta, heyelan riski taşıyan 480 dönümlük alanda imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) kurumlarının denetiminde tekrar gözden geçirileceği kaydedildi

GÜNDEM 21.05.2024, 12:05
Tokat'ta imara açılan Ankara Mahallesi sil baştan

Tokat'ta, heyelan riski taşıyan 480 dönümlük alanda imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) kurumlarının denetiminde tekrar gözden geçirileceği kaydedildi.

Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat'ta, merkezi bir konumda bulunan ve heyelan riski barındıran 480 dönümlük arazi üzerinde imar planlarının yeniden değerlendirilmesine karar verildiği kaydedildi. Bölge, daha önce yapılan jeolojik etütlerin yetersiz bulunması iddiaları nedeniyle bilimsel yöntemlerle tekrar incelenecek

ANKARA MAHALLESİ SİL BAŞTAN

Tokat Belediyesi önceki dönem meclis üyesi Emin Kılıç, imara açılan Ankara Mahallesi ile ilgili  değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, Ankara Mahallesi'nin imar durumu ve yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi:  "Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Bey'i ziyaretimde Ankara Mahallesini sordum. Haydar Başkan'ın da Ankara Mahallesi'nde yapılan jeolojik etüt raporu ile ilgili bilgisi olduğunu ve bilimsel olarak Jeoloji biliminin gereğine uygun bir rapor olmadığını, bu yüzden o raporun sil baştan yeniden bilimsel yöntemlere göre yapılacağını, sürelere, kaidelere uyulacağını, ondan sonra işler yapılacağını söyledi. Bu, şehrimiz adına sevindirici bir gelişme. Daha önceki yönetime bütün ısrarlarımıza rağmen bunu görmezden gelmişlerdi. Bilimi hiçe saymışlardı. Bu, şehrimiz adına seyirci bir gelişme olduğunu belirtmek isterim. İmar değişikliği olması söz konusu mu? Jeolojinin bütün kuralları yerine getirildikten sonra sonuç ne çıkarsa ona göre hareket edilecek" dedi.

İMAR ÇALIŞMALARINDA 2 YIL BEKLENTİSİ Kılıç, alanın tamamının heyelanlı alanı kaplamadığını, sadece 200 dönümlük bir alanın heyelanı kapladığını belirtti. Ayrıca, "Zaten alanın tamamı da heyelanı kaplamıyor. Orada 200 dönümlük bir alan heyelanı kaplanıyor. Artık o imar dışından mı çıkarılır, daha ona uygun başka bir yöntem mi bulunur? O rapor çıktıktan sonra, bilim kaidelerine göre rapor yapılacak. Ondan sonra yapılacak her işlem bence makul ve meşrurdur. Ne kadar süre uçtu bu seçim? Hocam kısası 2 yıl. Apar topar bir bina yapıp ülkesinin üstüne geleceğine iki yıl beklersin, sağlam bir şey yaparsın" dedi.

ANKARA MAHALLESİ'NDE NELER OLMUŞTU? Tokat'ta 480 dönümlük Ankara Mahallesi çevre yolu kenarındaki alanın imara açılmasıyla ilgili gelişmeleri derledik. İşte geçmişten bugüne bölgenin hikayesi. Tokat, Ankara Mahallesi çevre yolu kenarındaki 480 dönümlük alanın imara açılmasının ardından geçen sekiz ay içinde yaşananlar ve bu süreçte ortaya çıkan tartışmalar, bölge sakinleri ve yerel yönetimler arasında önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor.

HEYELAN RİSKİ VE İMAR KARARLARI Tokat Belediye Meclisi, 2021 yılı Eylül ayında, çevre yolunun kenarında bulunan alanı oy çokluğu ile Rezerv Yapı Alanı olarak ilan etmişti. Bu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenerek, bakanlık tarafından onaylanmıştı. Ancak, bölgenin birinci derece heyelan bölgesi olduğu iddiaları, bu durum çeşitli endişelere yol açmıştı.

  KAMUOYU VE BİLİMSEL TEPKİLER Kararın ardından, bölge sakinleri ve çevre uzmanları tarafından ciddi eleştiriler yükselmişti. Bilim insanları, yapılan jeolojik etütlerin yetersiz olduğunu ve daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiğini vurguladılar. Bu süreçte, bölge halkının güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik konuları, tartışmaların merkezine oturdu.

İMAR PLANININ GELECEĞİ Eski dönem belediye meclis üyesi Emin Kılıç'ın açıklamaları, yeni dönemde yapılacak çalışmaların daha bilimsel bir temelde ilerleyeceğine işaret ediyor. Kılıç, Ankara Mahallesi'nde yeni bir jeolojik rapor hazırlanacağını ve imar planlarının bu rapora göre şekillendirileceğini belirtti.

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