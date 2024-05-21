Gölcük'te Bahar Şenliği başlıyor

Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle bu yıl 14.’sü düzenlenecek olan Geleneksel Bahar Şenliği; 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde Kavaklı Sahili’nde yapılacak.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi kültür-sanat kenti hedefi ile geleneksel hale getirdiği şenlik ve festivalleri ile ilçenin tanıtımına katkı sunuyor. Etkinlikler kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda gerçekleştirilecek olan 14. Geleneksel Bahar Şenliği, 25 Mayıs Cuma günü saat 16.30’da düzenlenecek açılış programı ile başlayacak. Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi ile iş birliğinde düzenlenecek şenlikte; Gölcüklü kadınlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, stantlar kurarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

BAŞKAN SEZER HEMŞEHRİLERİNİ ŞENLİĞE DAVET ETTİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak bir programla geleneksel bahar şenliğimizi düzenleyeceğiz. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyor, tüm hemşehrilerimizi Kavaklı Sahili’ne bekliyoruz” dedi.