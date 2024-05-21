Kayseri Üniversitesi, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği’ne üye oldu

Kayseri Üniversitesi’nin, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yer alan Türk Üniversiteler Birliği’ne (TÜRKÜNİB) üyeliği kabul edildi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi (UNEC) başkanlığında gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği’nin (TÜRKÜNİB) 7. Genel Kuruluna Türk dünyasından 50’den fazla üniversitenin rektörü katıldı.

TÜRKÜNİB’in gelecekteki faaliyetlerine ilişkin önemli konuların ele alındığı genel kurul toplantısı sonunda Kayseri Üniversitesinin, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği’ne üyelik başvurusu oybirliği ile kabul edildi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesinin Türk Üniversiteler Birliğine üye olarak kabul edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitelerinin Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yer alan Türk Üniversiteler Birliği’ne üye olmasında başta YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere YÖK Üyelerine ve Üye Üniversite Rektörleri ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Rektör Karamustafa, üye ülkeler arasındaki yükseköğretim alanındaki iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla 2013 yılında kurulan Türk Üniversiteler Birliği’nin yeni üyesi olarak Türk Üniversiteler Birliği’nin faaliyetlerine katkı sunmak için çalışacaklarını kaydetti.