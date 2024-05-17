Elektrikli araçların geleceği 'sanal ikiz' teknolojisinde

Son yıllarda, elektrikli araçlar pazarı önemli ölçüde değişti. Sanallaştırma ve otonom sürüş gibi alanlardaki hızlı teknolojik gelişmelerin sağlandığı yeni otomotiv deneyimleri sokaklarda yerini almaya başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Sanallaştırma ve otonom sürüş gibi alanlardaki hızlı teknolojik gelişmelerin sağlandığı yeni otomotiv deneyimleri sokaklarda yerini almaya başlıyor. Aynı zamanda, yeni trendler birçok üretici için elektrifikasyonla ilgili zaman çizelgesini daha öne taşıyor ve tüketicilerin talepleri daha fazla sürdürülebilirlik için yön değiştiriyor.

Bu değişimin elektrifikasyonun mobilite endüstrisinin dönüşümünde önemli bir rol oynayacağı ve değişimin hızı ve kapsamı farklılaşsa da tüm araç segmentlerinde büyük fırsatlar sunacağı anlamına geldiğini ifade eden Dassault Systèmes Türkiye Ülke Müdürü Hakan Kul, elektrikli mobilitenin hızlı ve yaygın bir şekilde benimsenmesini sağlamak için piyasaya yeni elektrikli araçlar sunmak önemli bir ilk adım olduğunu kaydetti.

İnovasyon, iş birliğine dayalı bir yaklaşıma sahip ve evrilmekte olan bütün değer zincirini içeren sanal ikiz teknolojisini gerektiğini kadyeden Kul, "Renault’nun 3DEXPERIENCE platformuna geçişi, teknolojimizin araç tasarlama ve üretmenin de ötesine geçtiğinin habercisi niteliğinde bir gelişme. 3DEXPERIENCE platformu otomotiv endüstrisinin yeni ve sürdürülebilir mobilite deneyimleri sunmasında itici güç olacak. Otomotiv endüstrisi için mobilitenin geleceği çok yakın ve çok parlak görünüyor. Dassault Systèmes olarak Türk sanayisini hemen her sektörde desteklemeye ve sanal ikiz teknolojimizle karbon salınımının azaltılmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz. Sanal ikiz teknolojisi müşterilerimizin sadece çevre üzerindeki etkinlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmakla kalmayacak, en sürdürülebilir şekilde daha inovatif ürünler üretebilmelerinin, üretim maliyetlerini düşürmelerinin ve verimliliği artırmalarının da önünü açacak" diye konuştu.