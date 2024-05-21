Son Dakika

Kocaeli'de yeni hal binası ticareti canlandıracak

Kocaeli Büyükşehir’in Gebze bölgesi için inşa ettiği sebze ve meyve halinde işler hızlı ilerliyor

GÜNDEM 21.05.2024, 10:43
Kocaeli'de yeni hal binası ticareti canlandıracak

Kocaeli Büyükşehir’in Gebze bölgesi için inşa ettiği sebze ve meyve halinde işler hızlı ilerliyor. Yapı en kısa zamanda faaliyete girecekKOCAELİ (İGFA) - Esnaf ve vatandaşın taleplerini karşılayarak onlara geniş bir yelpazede imkânlar sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gelişen ve büyüyen şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek birçok projeyi de hayata geçiriyor. Bu kapsamda Gebze’de dar bir alanda sıkışıp kalan sebze ve meyve halini 25 bin metrekarelik geniş bir alana taşıyacak olan Büyükşehir, yeni hal binasının inşa çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Gebze bölgesinde sebze ve meyve ticaretinin canlanmasına önemli bir katkı sağlayacak yeni hal binasında ilerleme oranı yüzde 82 seviyesine geldi.

MODERN TASARIM, GENİŞ KAPASİTE

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde Gebze bölgesine hitap edecek yeni sebze ve meyve hal binası hızla ilerliyor. Özellikle toptan gıda ihtiyacını karşılayacak olan bu yeni yapı, Gebze ve çevre ilçeler için önemli bir ticaret merkezi olacak. Gebze bölgesinde sebze ve meyve ticaretinin canlanmasına katkı sağlayacak yeni hal binası modern tasarımı ve geniş kapasitesi ile dikkat çekiyor.

RAHAT VE KOLAY ULAŞIM İMKÂNI

25 bin metrekare kullanım alanına sahip olan sebze ve meyve halinde 120 metrekare büyüklüğünde 34 adet dükkân ve sandık depoları yer alıyor. Mescit, tuvalet, büfe, berber, lokanta ve çay ocağının hizmet vereceği tesiste parklanma sıkıntısı yaşanmayacak. Bu kapsamda 68 TIR parkı ile 63 araçlık otopark alanı sayesinde esnaf ve vatandaşlar hal binasına rahatça girip çıkabilecek.

HAL BİNASINDA HUMMALI ÇALIŞMA

Yeni hal binası Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı idaresinde hızlı bir şekilde ilerliyor. Dış cephe kaplama imalatlarını tamamlama aşamasına gelen ekipler, A blokta içe cephe, sıva, saten kaplama ve boya imalatlarına devam ediyor. A blokta duvar seramik imalatlarını tamamlayıp, zemin seramik kaplama işlemine geçen ekipler, A blokta dış çelik sundurma imalatının montajının yüzde 50’sini tamamladı. A bloğa ait olan asma tavan imalatının başladığı projede yangın tesisatı devam ediyor. D blokta duvar seramiklerini tamamlayan yüklenici firma bir yandan bu blokta ve E blokta sıva imalatı yapıyor. Binada şu an elektrik kablolama çalışmaları devam ediyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 37 99
2. Fenerbahçe 37 96
3. Trabzonspor 37 64
4. Başakşehir 37 58
5. Beşiktaş 37 56
6. Kasımpasa 37 53
7. Alanyaspor 37 51
8. Sivasspor 37 51
9. Rizespor 37 50
10. Antalyaspor 37 48
11. A.Demirspor 37 44
12. Samsunspor 37 43
13. Kayserispor 37 42
14. Konyaspor 37 41
15. Gaziantep FK 37 41
16. Ankaragücü 37 40
17. Hatayspor 37 38
18. Karagümrük 37 37
19. Pendikspor 37 37
20. İstanbulspor 37 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 94
2. Barcelona 37 82
3. Girona 37 78
4. Atletico Madrid 37 73
5. Athletic Bilbao 37 65
6. Real Sociedad 37 60
7. Real Betis 37 56
8. Villarreal 37 52
9. Valencia 37 48
10. Deportivo Alaves 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Getafe 37 43
13. Sevilla 37 41
14. Celta Vigo 37 40
15. Las Palmas 37 39
16. Rayo Vallecano 37 38
17. Mallorca 37 37
18. Cadiz 37 33
19. Granada 37 21
20. Almeria 37 18