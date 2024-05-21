Belediye Başkanı Rasim Arı'dan çarpıcı açıklamalar

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Bu şehirde siyasetçisi de, bürokratı da, devlet görevlisi de, farklı siyasi partilere mensupları da herkes yüzde 53’e saygı duymak zorunda. Eğer saygı duymazlarsa yüzde 70 alırız.” dedi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Nevşehir Belediye Başkanlığı görevindeki 50. gününde düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nevşehir’de görev yapan yerel, bölgesel ve ulusal gazete, televizyon, radyo, haber ajansı ve internet sitesi muhabirlerinin yoğun bir katılım gösterdiği toplantıda konuşan Başkan Arı, ilk olarak belediyenin mevcut ekonomik durumu hakkında bilgi verdi.

Nevşehir Belediyesi’nin gelir-gider dengesinin görevde bulunduğu 2019 yılında +10.885.052 lira, 2020 yılında ise + 3.666.638 lira iken 2021 yılında bu oranın -10.049.638 lira, 2022 yılında -135.895.939 lira ve 2023 yılında ise -231.000.000 lira olduğunu belirten Arı, Nevşehir Belediyesi’nin 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle 275.422.099,85 lira borcu bulunduğunu açıkladı.

2022 ve 2023 yıllarında Nevşehir Belediyesi’nin Vakıfbank ve İller Bankası’ndan toplam 281.151.046,96 lira kredi kullandığını ifade eden Arı, aylık ödeme tutarı 9.733.131,37 lira olan bu krediler için toplam 135.345.453,35 lira faiz ödeyeceğini aktardı.

Parklara yerleştirilen çocuk oyun grupları, peyzaj malzemesi, fidan ve süs bitkisi alımı için kullanılan bu kredilerin belediyeye ciddi bir yük oluşturduğunu anlatan Arı, park ve bahçeler için sadece 2023 yılında 115.000.000,00 lira harcama yapıldığını söyledi.

Kullanılan krediler ile ilgili gazetecilere çarpıcı örnekler sunan Arı, Nevşehir Belediyesi’nin resmi kurumlara olan borcunu ise 22.653.034,80 lira olarak açıkladı.

2021 yılında belediye başkanı iken hazırladığı GES Projesinin yaklaşık bedelinin 17.500.00 lira iken projenin kendisinden sonra kredi kullanılarak 105.000.000 lira bedelle hayata geçirildiğini kaydeden Arı, aynı şekilde sokak sağlıklaştırma projesinin de 2021 yılında 3.600.000,00 liraya yapılacakken 2024 yılı için 29.700.000,00 lira olarak planlandığını söyledi.

1008 personeli bulunan Nevşehir Belediyesi’nin aylık 50.500.000 lira personel maaşının olduğunu gazetecilerle paylaşan Başkan Arı, daha sonra Çevre Yolu ve Sanayi Projesi ile ilgili son durumu anlattı.

Arı, “Sulusaray Kasabası içinde Sulusaray Vadisine isabet eden sit alanı içerisinde kalan yaklaşık 1,5 km’lik kısımda imar planı olmadığı için 18. Madde uygulaması yapılamamakta olup, protokol gereği belediyemiz tarafından kamulaştırılması gerekiyor. Söz konusu alanda başlamış herhangi bir çalışma yok. Sanayi projesinde ise, Sümer Mahallesi’nde toplam 3.000.000 metre karelik alan belirlenmiş olup; alanın 1.800.000 metre karelik kısmı Küçük Sanayi Sitesi, Toptan Ticaret Alanı ve Ticaret Alanı, 1.200.000 metre karelik kısmı park, yol ve sosyal alanlara isabet etmekte. Yeni sanayi alanında belediyemize ait yalnızca 86 bin metre kare ve Maliye Hazinesine ait 25 bin metre kare olmak üzere toplam 111.000.000 metre karelik alan bulunmakta. Bu bölgede arazi vasfında iken kamulaştırma yapılamadığı için şu an arsa vasfında kamulaştırma maliyetleri yaklaşık 10 katına çıkmış durumda. Mevcutta belediye ve hazine arsalarına ancak 300 dükkân taşınabiliyor. Bunun içinde hazine arsalarının durumunun çözüme kavuşması gerekiyor.” dedi.

‘SIĞINMACILARIN SU VE NİKAH ÜCRETLERİNE ZAM’

Yerel seçimlerin gerçekleştirildiği 31 Mart'tan itibaren kent için çalıştıklarını dile getiren Arı, sığınmacıların Nevşehir'den gitmelerini istediğini belirtti.

Sığınmacıların su tarifesi ile resmi nikah işlemi ücretlerine zam yapacaklarını bildiren Arı, "Nevşehir belediyesi olarak biz suyu 14.20 liraya mal ediyoruz peki kaça veriyoruz? 5.25 liraya veriyoruz. Bu su konusu ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. Şu anda 2 bin 600 yabancı su abonesi var. Bu yabancı su aboneleri ile alakalı bu meclis toplantısında en az yüzde 250 oranında olmak üzere zam yapmayı planlıyoruz. Bu ayki meclisimizde mülteci kardeşlerimize bir fiyat güncellemesi yapıyoruz. Tabi diğer abonelerimiz için de kademeli yeni bir tarife belirleyeceğiz. Çünkü suyu çok israf ediyoruz. Buna karşın bölgede kuraklıklardan dolayı en çok su sıkıntısı yaşayabilecek şehir Nevşehir. Buna bir önlem almamız gerekiyor. Yabancılar için yüzde 250 diyoruz ama belki de en az yüzde 300 yapacağız. Beraberinde bir de evlenirken ödedikleri nikah ücreti var. Bu şu anda 750 lira onu da çok yapmıyoruz 15 bin lira yapıyoruz. Bol bol evlenebilirler. Bu şehirde bu konulardan dolayı huzursuz olan varsa başka bir şehre gidebilir. Devletimiz muhacir kardeşlerimizi korumak kollamak istiyorsa tabi ki koruyabilir, kollayabilir ama benim şehrimde olmaz. Ben Nevşehir’de sosyolojik yapımızın bozulmasını istemiyorum. Hepimizin ailesi, çocuğu var. Bu şehrin sosyolojik yapısı her geçen gün tehlikeye giriyor. Bundan dolayı biri beni eleştirirse hiç umurumda olmaz. Eleştiren adam da siyaseten eleştirir. Şehrini düşünen adam eleştirmez. Bir de bu kişilerin ruhsatsız işletmeleri varsa kapatıyoruz. Kimseye de ruhsat vermem. Yüzde 53 bunun için bana oy verdi. Bugün olsa yüzde 73 oy verecekler de bunun için verecek.” diye konuştu.

‘HERKES YÜZDE 53’E SAYGI DUYMAK ZORUNDA’

Arı, basın toplantısının son bölümünde ise şu şekilde konuştu;

“Bu şehirde siyasetçisi de, bürokratı da, devlet görevlisi de, farklı siyasi partilere mensupları da herkes yüzde 53’e saygı duymak zorunda. Eğer saygı duymazlarsa yüzde 70 alırız. Seçimi bileğinin gücüyle, hakkınla, emeğinle kazanmanın ne olduğunu kavrayamaz isen başka beklentilere girersin. Rasim Arı’nın dosyası varmış ceza alacakmış. Hadi oradan. Yüreği yeten alır bundan sonra bu belediyeyi. Bu şehir Rasim Arı’ya yüzde 53 oy verdi. Dün, ‘Bizim sayemizde kazandı, biz olmasak bir hiçtin’ ithamlarına muhataptık. Bugün kimse söyleyebilir mi? Yüzde 53’ü bu şehirli bileğimizin hakkıyla bize verdi. Bu yüzde 53’ü ben alacam sen hak etmediğin koltuğa oturmanın keyfini bildiğin için laf edeceksin. Yürek ister yürek. Öyle de bir dosyamız yok o dosya kapandı. Bu şehirde şu anda vatandaşın oyuyla seçilen tek siyasetçiyim. Yüzde 53’ü Nevşehirli bir siyasi partiye, lidere değil Rasim Arı’nın şahsında ittifaka vermiştir. Kim var bunların içinde; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi var. Tüm Nevşehirliler ittifak yaptı. Çıktığı zaman yüzde 3 oy alamayacaklar yüzde 53’ü alana saygı duymak zorunda. Duymazlarsa duyurmayı da biliriz. “