CHP Bursa'dan yeni müfredat tepkisi!

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Türkiye'nin eğitim sistemindeki ideolojik yaklaşımların çocukların geleceğini tehdit ettiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne tepki gösteren CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, eğitim sisteminin Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder" sözlerinden uzaklaştığını ifade ederek, AK Parti'nin 22 yıllık iktidarı boyunca eğitimde yaptığı değişikliklerin öğrencileri mutsuzluğa, halkı ise yoksulluğa mahkum ettiğini belirtti.

Başkan Yeşiltaş, eğitim sisteminin temelini oluşturan öğrenci, öğretmen ve müfredatın ciddi zararlar gördüğünü belirterek, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana 9 farklı Milli Eğitim Bakanı'nın görev yaptığını ve sık sık değiştirilen lise ve üniversite sınav sistemleri ile müfredatların eğitim sistemini istikrarsızlaştırdığını ifade etti. Yeşiltaş ayrıca, ÇEDES ve MESEM projeleriyle çocukların tarikat abilerine ve ablalarına emanet edildiğini ve çocuk işçiliğinin devlet eliyle desteklendiğini kaydetti.

1921 yılında savaş meydanından gelip açılışını yaptığı Maarif Kongresi ile eğitim sistemini “ortak akıl” ile oluşturan Atatürk Türkiyesi’nin, Cumhuriyet'in 100. yılında, ilgili paydaşlar ve sivil toplum kuruluşlarına danışılmadan hazırlanan ve Cumhuriyet değerlerinin yok sayıldığı yeni müfredatı eleştiren Yeşiltaş açıklamasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın "Bu haliyle, Türkiye'nin geleceğine hizmet eden bir eğitim programı değil, dindar ve kindar nesiller yetiştirme hedefinden bir gün bile vazgeçmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının çağ dışı eğitim manifestosudur" sözlerine yer verdi. Yeşiltaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eğitim sistemini "değerler" adı altında radikal bir benlik üzerine inşa etmeye çalıştığını vurguladı.

“SORGULAYAN” NESİL YERİNE “BİAT EDEN” NESİL

Başkan Yeşiltaş, 22 yıllık iktidar boyunca laik ve demokratik eğitim sisteminden bilinçli bir şekilde uzaklaşıldığını, "bilim" yerine "ilim" temelli ve "sorgulayan" nesil yerine "biat eden" bir nesil yetiştirilmeye çalışıldığını ifade ederek, “Seçim öncesi bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen kamuda mülakatın kaldırılacağı sözü AKP’in diğer birçok sözü gibi seçim vaadi olarak tozlu raflarda kalmıştır. Hatta seçimlerden sonra tam tersi bir söylem geliştirilerek, yüzde 50 sınav sonucu, yüzde 50 mülakat uygulamasının ülkemizin bekası açısından zorunlu olduğu söylenmiştir. Buradan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sormak istiyoruz. ‘Kamuda mülakat yapmak zorunda olmak gerçekten ülkemiz için bir beka sorunu mudur, yoksa çocuklarımızı kendi ideolojinize hizmet edecek şekilde eğitecek kadroları kamuya yerleştirmek adına AKP’nin bir beka sorunu mudur?”’ açıklamasında bulundu.

Eğitimde başarıyı sağlayan temel faktörün öğretmenler olduğunu vurgulayan Yeşiltaş, atama bekleyen 600 binden fazla öğretmen olduğunu ve Milli Eğitim Bakanı'nın 68 bin öğretmene ihtiyaç olduğunu söylemesine rağmen sadece 20 bin öğretmen ataması yapıldığını belirtti.

Başkan Yeşiltaş, İstanbul'da, yabancı uyruklu bir öğrencinin silahından çıkan kurşunlar sonucu hayatını kaybeden öğretmen İbrahim Oktugan'a atıfta bulunarak, şiddetin artık eğitime de sirayet ettiğini ifade etti. Yeşiltaş, “Ülke kamuoyumuz bu atamaların yetersizliğini tartışırken, mevcut AKP hükümetinin artık öğretmenlerimizin can güvenliğini dahi sağlayamadığı İstanbul’da yaşanan çok acı bir olay ile gün yüzüne çıktı. Yıllarını eğitime ve çocukların gelişimine adamış olan İbrahim Oktugan öğretmenimiz, yabancı uyruklu bir öğrencinin silahından çıkan kurşunlar sonucu aramızdan ayrıldı. Değerli hocamıza yönelik şiddet; hem eğitim camiamız hem de ülkemiz açısından endişe vericidir” diye konuştu.