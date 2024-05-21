Başkan Metin, hayırsever Nevzat Çakır ve ailesine teşekkür etti

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçede yapımı planlanan Şehitler Müzesi, Bünyan Müzesi ve Konuk Evi için hayırsever Nevzat Çakır'a teşekkür etti. Devlet Bahçeli Sosyal Tesislerinde Çakır ve ailesini misafir eden Başkan Metin, "Bünyan halkının kalıcı bir borcunu ödemekte gösterdiğiniz bu üstün çaba ve ahde vefa, gelecek nesiller için de unutulmaz bir örnek teşkil edecektir" dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, hayırsever iş insanı Nevzat Çakır'ın katkılarıyla yapılacak olan Bünyan Şehitler Müzesi, Bünyan Müzesi ve Bünyan Konuk Evi'nin protokolü Kayseri Valiliğinde düzenlenen törenle imzalanmıştı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Nevzat Çakır ve ailesini ilçede bulunan Devlet Bahçeli Sosyal Tesislerinde ağırlayarak yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Çakır'a ilçeye sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eden Başkan Metin, "Bünyanımız için yaptığınız katkılar, şehitlik müzesi, Bünyan tarihini kapsayan müze ve konuk evi ile geçmişten geleceğe bir köprü kurarak, kahramanlarımızın ve tarihimizin hafızalarını yaşatmakta ve bizlere ilham kaynağı olmaktadır. Bu eserler, şehrimizin sadece maddi bir zenginlik değil, aynı zamanda manevi bir mirastır" şeklinde konuştu.

Başkan Metin, projenin önemine değinerek; "Cömert yürekli insan, Bünyan'ın değerli evladı, Bünyan topraklarını daha yaşanır kılma gayreti içerisinde olan, tüm hemşerilerimizin gönüllerinde taht kurmuş olan Nevzat Çakır; Bünyan halkı olarak sizin Bünyan'a olan sevgi ve bağlılığınızı elin minnettarlıkla karşılıyoruz. Bünyanımız için yaptığınız katkılar, şehitlik müzesi, Bünyan tarihini kapsayan müze ve konuk evi ile geçmişten geleceğe bir köprü kurarak, kahramanlarımızın ve tarihimizin hafızalarını yaşatmakta ve bizlere ilham kaynağı olmaktadır. Bu eserler, şehrimizin sadece maddi bir zenginlik değil, aynı zamanda manevi bir mirastır. Yaptığınız ve yapımına destek olduğunuz her bağış ve hizmet, Bünyan'ın daha müreffeh bir geleceğe yürümesinin teminatıdır. Özveriniz, Bünyanlıların sadece maddi bir etkileşimden daha fazlasını, birlikte daha onurlu bir gelecek kurma arzusunu güçlendiriyor. Bünyan Belediyesi ve tüm Bünyan halkı adına, Bünyan'a olan sonsuz hizmetleriniz için size en içten teşekkürlerimizi sunar, sağlık, başarı ve huzur dolu nice yıllar dileriz. Bünyan halkının kalıcı bir borcunu ödemekte gösterdiğiniz bu üstün çaba ve ahde vefa, gelecek nesiller için de unutulmaz bir örnek teşkil edecektir" ifadelerini kullandı.