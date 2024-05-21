Kağıtsporlu İzcilere hem teorik hem pratik eğitim

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu izciler, 19 Mayıs’ın 105. yıl dönümünde kamp ateşi yaktı ve fener alayı düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor izcileri geçtiğimiz hafta sonunda çadır kampı gerçekleştirdi. Kampa Kağıtspor’un Barbaros, Orhun, Albayrak,

Atlas, Ötüken, Turan, Vecihi Hürkuş ve Ayyıldız Bayrak ünitelerinden 85 izci ve 11 izci liderleri katıldı. Büyükşehir Kağıtsporlu izciler, 19 Mayıs’ın 105. yıl dönümünde kamp ateşi yaktı ve fener alayı düzenledi.

ARAZİDE BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİLER

İzcilik metotlarından biri olan ‘’Yaparak, Yaşayarak Öğrenme’’ metodunu baz alan liderler, açık arazide izcilere hem teorik hem uygulamalı dersler verdi. Açık alanda izcilere; balta bıçak kullanımı, kamp ateşi yakımı, tesis yapımı, izci düğümleri ve izcilere verilmiş olan malzemelerle nasıl yemek yapabileceklerini anlatılıp uygulamaları istendi.

MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ ZİYARETİ

Kağıtspor İzcileri kampın son günü Servetiye Köyündeki müzeyi ziyaret etti. Servetiye Cami Köyü merkezinde bulunan müzenin önünde izciler Tek Kurşun Anıtını inceledi. İkiye ayrılmış bir mermi çekirdeği görünümündeki anıtın iç kısmındaki çifte kitabede Kurtuluş Savaşı’ndaki yöresel olaylar ile Servetiye Cephesi’nde yer alan isimler sıralandığı bilgisi verildi. Ardından müzeye giren izciler, Kurtuluş Savaşı’na ait silahlar ve aletler, yöresel kültürel eşyalar, yazılı ve görsel ürünlerle muhtelif malzemelerin sahiplerinin isimleriyle birlikte sergilendiği alanları inceleyip bilgi edindi.

19 MAYIS FENER ALAYI

İzciler liderlerin eşliğinde 19 Mayıs 1919’ta Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a çıkışının 105. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirdi. Kamp alanından itibaren izciler ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle gerçekleştirdiği fener alayı, 5 kilometrelik bir yürüyüşün ardından son buldu.