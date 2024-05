Malatya'da şehitleri anma programı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından her yıl geleneksel hale getirilen ‘Şehitleri Anma Hatim ve Dua’ programı yapıldı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen ‘Şehitleri Anma Hatim ve Dua’ programına Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sami Er’in eşi Sevgi Er, Garnizon Komutanı Tümg. Tuncay Altuğ’un eşi Ayşe Altuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın’ın eşi Mukaddes Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal’ın eşi Feray Çankal, Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar’ın eşi Filiz Kayalar, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın temsilcileri katıldı.

Programda Malatya İl Müftülüğünde görevli Vaize Gülsüm Dilek, Ümmügülsüm Bayraktar konuşmacı olarak katılırken, Malatya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Grubu Temsilcisi Şair Nilüfer Zontul Aktaş ve Şair Tuğba Tülin Durdu ise şehitlik üzerine şiirler okudu.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların haklı olarak gururunu yaşıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda devamlılığa önem veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

TÜM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUZ

Bulut “Her yıl Şehitlerimizi Anma Hatim ve Dua programı gerçekleştiriyoruz. Bizler vatan topraklarını beklerken şehit düşen can veren ismini bilmediğimiz bir mezarı bile olmayan isimli isimsiz kahramanlarımıza, depremde can veren deprem şehitlerimize, Filistin’de zulüm altında 7 aydır insanlık dışı muameleye maruz kalıp şehit düşenlere, Doğu Türkistan, Arakan ve dünyanın neresinde olursa olsun tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz” dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN FEDAKÂRLIKLARI BİZLERE İLHAM KAYNAĞI OLMAKTADIR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in eşi Sevgi Er, “Vatanımızın bekası için canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz anmak için buradayız. Tarih boyunca milletler üzerinde yaşadıkları vatan toprağı uğruna kanlarını dökerek kahramanlık destanları yazmışlardır. Milletimizde bu şanlı geleceğin bir parçası olarak bu toprakları bizlere yurt yapmak ve yurdunu korumak için canlarını feda eden çok sayıda evlat yetiştirmişlerdir. Şair Mithat Cemal Kuntay’ın hepimizin hafızalarımıza kazılan şu dizeleri vatan sevgisini ve şehitlerimizin fedakârlıklarını en güzel şekilde anlatmaktadır; “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer üstünde olan varsa vatandır” Vatan toprağı sadece üzerinde yaşadığımız bir coğrafi alan değildir aynı zamanda ecdadımızın miras bıraktığı değerlerin kültürün ve milli kimliğin beşiğidir. Vatan toprağı uğruna can veren şehitlerimiz bu değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak için canlarını feda etmişlerdir. Şehitlerimizin fedakârlıkları bizlere ilham kaynağı olmaktadır. ‘Vatan sevgisi imandandır’ Hadisi Şerif-i vatan sevgisinin sadece bir duygu değil aynı zamanda imanın bir göstergesi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü topraklar özgürlüğümüzün bağımsızlığımızın ve kimliğimizin simgesidir. Anadolu’yu vatan yapan zaferler, kurtuluş savaşına kadar ecdadımızın her alanda verdiği mücadele bu topraklar uğruna gösterdiği fedakârlıkların en somut göstergesidir. Bugünse milletimizin huzurunu bozmak isteyen terör saldırılarına karşı gösterilen kararlı mücadele ve 15 Temmuz gecesi hain darbeye karşı verilen destansı direniş bu sevginin asla sönmeyeceğini ve her zaman diri kalacağını bir kez daha hepimize göstermiştir. Şehitlerimiz bu vatan sevgisinin en yüce örneğini gösteren kahramanlardır. Onlar canlarını hiçe sayarak vatanımızın bağımsızlığı ve bekası için canlarını feda etmişlerdir. Anadolu’nun bağrında filizlenen vatan sevgisi bu topraklarda yaşayan her bir bireyin kalbinde bir güneş gibi parıldamaktadır. Bu güneşin ışığıyla aydınlanan milletimiz her alanda mücadeleye devam ederek vatanın ve bayrağın sonsuza dek korumayı başaracaktır. Filistinli kardeşlerimizde vatanlarını korumak için yıllardır mücadele etmekte ve İsrail’in zulmü ve işgali karşısında asla pes etmemişler ve mücadeleye devam ederek vatanlarını korumuşlardır. Rabbimden şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa ve esenlik milletimize de birlik dirlik ve beraberlik niyaz ediyorum. Vatanları uğruna on yıllarca direnen Filistinli kardeşlerimizin de bir an önce topraklarında huzur ve güven içinde yaşamları için dua ediyorum. Tüm şühedaların ruhları şad olsun” dedi.

Konuşmaların ardında şehitler için hatim ve dualar edildi. Malatya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Şair Nilüfer Aktaş Zontul ve Şair Tuğba Tülin Durdu’nun okumuş olduğu şiirler ile program son buldu.