Manisa'da içme suyu arıtma tesisleri kontrol altında

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara temiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak ve oluşabilecek arıza sonucu su kesintisi meydana gelmemesi amacıyla arıtma tesislerinde donanımsal kontrol çalışması yapıyor. MANİSA (İGFA) - İçme suyunu kaynağından alıp, arıttıktan sonra şehir şebekesine verildiği son noktaya kadar kontrol altında tutan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, olası kesintilere mahal vermemek için yoğun mesai yapıyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, il geneline içme suyu ulaştıran arıtma tesislerinde genel bakım onarım çalışması yapıyor. Rutin kontroller gerçekleştirilen arıtma tesislerinde yaşanabilecek su arızalarına izin verilmiyor.

EKİPLER 7 GÜN 24 SAAT SAHADAKİ GÖREVLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İçme Suyu Arıtma Tesislerini arıza oluşmaması için sürekli kontrol eden ekipler sırasıyla pompa kontrollerini yapıyor. Klor ve demir 3 klorür eksikleri tamamlanıyor. Giriş ve çıkış sularının kimyasal ve klor ölçümleri gerçekleştiriliyor. Düzenli filtre temizliği ve kontrolleri yapılıyor. Sistemler günde en az 1 kere ters yıkama işlemi yapıyor. Ters yıkama işlemi ile filtrelere takılan, istenmeyen maddeler şebekeye verilmeden ayrıştırılmış oluyor. Tesisin donanımında herhangi bir arıza oluşması halinde sorun gideriliyor. Son olarak tesisin fiziki temizliği yapılıyor. Manisa’ya daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak için ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.