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Kulüplerden, Keşanspor’a yapılan saldırıya kınama
Edirne U17 Ligi şampiyonluk maçının ardından Keşanspor Kulübü oyuncularına, Yeniimaretspor taraftarı ve sporcularının saldırıda bulunulmasına Keşanspor’a kulüplerden destek yağdı
SPOR 21.05.2024, 10:19
Edirne U17 Ligi şampiyonluk maçının ardından Keşanspor Kulübü oyuncularına, Yeniimaretspor taraftarı ve sporcularının saldırıda bulunulmasına Keşanspor’a kulüplerden destek yağdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anafartalarspor, Keşan İdmanyurdu, Beyendikspor, Keşan Genç Ordu, Keşan Gençlerbirliği, Keşan 1984 Kültürspor, Keşan Özenspor, Keşan Zaferspor, Subaşıspor ve Yenikarpuzluspor yaptıkları yazılı açıklama ile, Yeniimaret ve Keşanspor final maçının ardından Keşanspor’a yapılan saldırıyı kınayarak Keşanspor’a destek olduklarını açıkladı.
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|34
|51
|9. Bandırmaspor
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|50
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|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
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|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
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|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
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|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
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|8. M. United
|38
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|38
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|38
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|46
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|38
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|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
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|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
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|P
|1. Real Madrid
|37
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|2. Barcelona
|37
|82
|3. Girona
|37
|78
|4. Atletico Madrid
|37
|73
|5. Athletic Bilbao
|37
|65
|6. Real Sociedad
|37
|60
|7. Real Betis
|37
|56
|8. Villarreal
|37
|52
|9. Valencia
|37
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|10. Deportivo Alaves
|37
|45
|11. Osasuna
|37
|44
|12. Getafe
|37
|43
|13. Sevilla
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|14. Celta Vigo
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|15. Las Palmas
|37
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|16. Rayo Vallecano
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|38
|17. Mallorca
|37
|37
|18. Cadiz
|37
|33
|19. Granada
|37
|21
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|37
|18
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