İstanbul'da çocuk başkanın talimatları yerine getiriliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104’üncü yıldönümünde koltuğunu ilkokul 3. sınıf öğrencisi Ali Selim Metli’ye devretmişti. Başkan Metli’nin, “Bütün okullarda öğrenci dolapları yapılmasını istiyorum çünkü çantalarımızı taşımakta zorlanıyoruz" talimatı Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilirken, okulu için talep edilen oyun grupları da üretimi sonrasında anaokulunun bahçesine montajı yapılacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104’üncü yıldönümünde koltuğunu, Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ali Selim Metli’ye devretti. Geçtiğimiz nisan ayında İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesindeki Başkanlık makam odasında gerçekleştirilen sembolik devir-teslim töreninde öğrenciler; Melike Eslem Mungan, Miraç Kartal Akdağ, Eylül Avcı, Hira Nur Kökcür ve Sinan Koç ile okul müdürü Mücahit Çatal ve görevli öğretmen Işıl Köktürk de hazır bulundu.

Öğrenciler ve öğretmenlerle tek tek tanışıp, bayramlaşan İmamoğlu, koltuğu ve sözü, “yeni Başkan” Metli’ye bıraktı. Küçük Başkan Metli, öğrenci olarak yaşadıkları en önemli sorunu, “Öncelikle ben ve arkadaşlarım; okula giderken çantalarımızı taşımakta zorlanıyoruz. Bu yüzden tüm sınıflarımızda, çantalarımızı ve eşyalarımızı koymak için öğrenci dolapları istiyoruz” sözleriyle ifade etti.

İMAMOĞLU: OKULLARA DESTEK OLMA GAYRETİ İÇERİSİNDE BİR KURUMUZ

Halefinin saptamalarının çok değerli olduğunu kaydeden İmamoğlu, bu konulardaki görüşlerini aktardı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Anladığım kadarıyla sadece okulunuz için değil de her okulda bunun olmasını diliyorsunuz. Hem kendi okulunuzda hem de bütün öğrencilerin böyle bir ihtiyacı olduğunu ifade ediyorsunuz. Harika... Biz de okullara destek olma gayreti içerisinde bir kurumuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bir Başkan olarak sizden duyduğumuz bu tavsiyeye, gittiğimiz her okulda mutlaka bakacağız sevgili Başkanım. Elimizden gelen itinayla, mutlaka yerine getirmeyi de kendimize sorumluluk olarak kabul ediyoruz" şeklinde konuştu.

TALİMATLARI YERİNE GETİRİLİYOR

Ali Selim Metli’nin talimatları İBB tarafından gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz ay Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlkokulu'nda Okul Müdürü Mücahit Çatal ziyaret edildi. Okula bin 200 öğrenci için sınıf dolabı, iki çift minyatür kale, bir çift badminton direk, 15 adet raket ve toplardan oluşan badminton takımı, 20 adet voleybol topu, 10 adet basketbol topu, 10 adet futbol topu ve anaokulunun bahçesine asfalt düzenlemesi yapıldı. Talep edilen oyun grupları da üretim aşamasında olup, süreç tamamlanınca anaokulunun bahçesine montajı gerçekleştirilecek.