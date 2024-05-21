Keşan'da havaya ateş eden şahsa gözaltı

Edirne'nin Keşan ilçesinde asker eğlencesi sırasında havaya ateş eden bir şahıs gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Keşan'ın İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi.

Asker eğlencesi sırasında bir şahsın havaya ateş ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, havaya ateş eden şahsın M.C.D. olduğu tespit edildi. M.C.D.'nin elinde bulunan pompalı tüfek ve şüpheli şahıs muhafaza altına alınarak Keşan Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis merkezinde yapılan incelemede, pompalı tüfek içerisinde bir adet dolu fişek olduğu görüldü.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.