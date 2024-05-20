Tarihi mirasları yüksek çözünürlükle yeniden yaşatıyor

﻿Yüksek çözünürlüklü projeksiyonlarıyla tarihi mirasları yeniden yaşatan Panasonic, iş birliklerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Dijital Deneyim Müzesi ile DEM Müzecilik bünyesindeki Efes Antik Şehri ve Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi'ne yansıttı.İSTANBUL (İGFA) - Panasonic, tarihi doğru ve gerçekçi bir şekilde yansıtmak için müze kullanımına uygun yüksek çözünürlüklü projeksiyon cihazları geliştiriyor. Bu cihazlar, hazırlanan dijital içerikleri ve karma medyum sergi alanlarını eksiksiz bir şekilde hayata geçirerek müze misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Bu iş birliklerinin arasında İBB Kültür AŞ Dijital Deneyim Müzesi ve DEM Müzecilik bünyesinde faaliyet gösteren Efes Antik Şehri ve Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi bulunuyor.

Efes Deneyim Müzesi içerisinde 29'u PT-RCQ10BEJ, 18'i PT-RQ18KEJ, 79'u PT-RZ690BEJ modeli olacak şekilde toplam 126 Panasonic projeksiyon cihazı sanal ile gerçeğin arasını buluşturan deneyimler sunuyor. Kreatif konseptiyle Dem Müzecilik'in 30 yıllık işitsel ve görsel teknoloji deneyimini sergi alanlarına dahil eden müze, ziyaretçilere Efes'in antik çağındaki caddelerini, festivallerini, tapınaklarını, evlerini, çarşılarını ve pazarlarını bizzat oradaymış gibi yaşatıyor. Bunun yanı sıra, farklı salonlarda antik tarihin önemli liderlerini daha yakından tanımaya ve unutulmayacak bir deneyimle tarih bilgisini geliştirmeye olanak sunuyor.

İBB Dijital Deneyim Müzesi içerisinde ise Panasonic 10'u PT-MZ880BEJ ve 28'i PT-RCQ10BEJ olan toplam 38 yüksek çözünürlüklü projeksiyon cihazları ile müzenin sürükleyici bir deneyim sunma amacını destekliyor. 400 metrekarelik bir alanda net ve eksiksiz görüntü kalitesi sağlayan projeksiyon cihazları, 360 derece duvar ve zemin projeksiyon haritalama teknolojisi ile 400 kişinin tarihi yan yana ve aynı anda yaşamasına vesile oluyor. Dijital teknolojiler ve fiziki sergi alanlarını buluşturan bu eşsiz deneyim, müzeleri dinamik bir deneyim ve etkileşim merkezi yapma vizyonu için çok büyük önem taşıyor.

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi içerisinde ise 34 adet PT-RCQ10BEJ ve 22 adet PT-RZ690BEJ model toplam 56 Panasonic projeksiyon cihazı deneyim salonlarında 1.700 yıllık görkemli bir serüveni gözler önüne seriyor. Tarih bilgisinin yanında Ayasofya'nın büyüleyici kubbesini, mozaik ve fresklerinin güzelliğini yüksek çözünürlüklü projeksiyonlarla yakından ve eksiksiz detaylarla sunan müze salonları, ziyaretçilere özel bir deneyim sunuyor. Müze, Ayasofya'nın tarihini ve görkemini katman katman sunan interaktif deneyim sayesinde ziyaretçilerin tarihi değeri duyarak, görerek ve hissederek içselleştirmesini hedefliyor.