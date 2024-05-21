Edirne Jandarması aranan dolandırıcıları yakaladı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Havsa'da dolandırıcılık suçlarından aranan ve yurt dışına kaçmaya çalışan 2 şahsı yakaladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Asayiş Timleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma ve takip sonucunda; Köseömer köyünde hakkında "dolandırıcılık" suçundan 19 dosya kaydı ile aranan ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan B.K. isimli şahıs ve "dolandırıcılık" suçundan 25 açık dosya kaydı ile arama kararı bulunan İ.G. isimli şahıslar yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya teşebbüs ederken yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin tamamlanmasına müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.