Tokat'ta "Türkiye’nin Gücü; Gençliği” mottosuyla festival düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Herkes için Spor Federasyonu ve Tokat Belediyesi işbirliğinde Şehir Parkında düzenlenen festivalde farkındalık oluşturmak amacıyla birçok etkinlik yer aldı. Festivale katılan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çocuklar ve gençler arasında düzenlenen aktivitelere eşlik ederek onların heyecanına, enerjisine ortak oldu.Nurhan İÇMEZ - TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Festival kapsamında derslerinde başarılı olan öğrencilere bisiklet hediye eden Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi olarak hayatla eğitimi birleştiren belediyecilik anlayışıyla eğitimin her kademesinde gençlerin yanında olduklarını belirtti.

HAYAT İLE EĞİTİMİ BİRLEŞTİREN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZDIR Program sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında farklı bir etkinliğe imza attık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile ortaklaşa güzel bir festival düzenledik. Sadece gençlerimiz değil, her yaştan vatandaşımız bu festivalde gençlik ve spor faaliyetleriyle buluştular.

Bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gençlerimizin yanında olmaya, onlar için projeler üretmeye devam ediyoruz. Bizim Belediyecilik anlayışımızda toplumun her kesimine, her yaşa özel projeler yer almaktadır. Bunlardan biri de gençlerimizi de yakından ilgilendiren Hayat ile Eğitimi Birleştiren Belediyecilik anlayışımızdır. Bu anlayıştan yola çıkarak eğitimin her kademesinde hayata hazırlanan gençlerimize yönelik etkinliklerimiz olacaktır. Bugün bu festival kapsamında derslerinde başarı gösteren değerli gençlerimize, çocuklarımıza bisikletlerini hediye ettik. Bunu inşallah daha da yaygınlaştıracağız. Çünkü sağlık bir yaşam için gençlerimizin, çocuklarımızın bu tür etkinliklerde yer almalarını istiyoruz. Festivalimize katılan bütün çocuklarımıza, gençlerimize ve değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını ve Gençlik Haftalarını kutluyorum.”