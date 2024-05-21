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Keşanspor, Yeniimaretspor’un saldırısını kınadı

Keşanspor Genel Kaptanı Nevruz Kaldı, Edirne U17 İl Şampiyonluk maçından sonra yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu

SPOR 21.05.2024, 11:24
Keşanspor, Yeniimaretspor’un saldırısını kınadı

Keşanspor Genel Kaptanı Nevruz Kaldı, Edirne U17 İl Şampiyonluk maçından sonra yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Genel Kaptanı Nevruz Kaldı, Edirne U17 İl Şampiyonluk maçından sonra 2-0 yendikleri rakipleri Yeniimaretsporlu futbolcuların Keşanspor kulübü oyuncularına saldırması ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Kaldı’nın yaptığı yazılı açıklama şöyle;

“18.05.2024 Cumartesi günü Saat: 14:00 te  ile Yeni İmaret Stadında Ligin son maçı Yeniimaret(U17)-Keşanspor (U-17) takımımız arasında oynandı. Maç 2-0 Keşanspor’un üstünlüğü ile biterek Keşan spor U-17  takımımız şampiyon olmuştur.

Yeniimaretspor ve yöneticileri tüm hafta içi günlerde maç şampiyonun belirleneceği maç olduğundan dolayı taraftar toplanması için normal olan paylaşım yaptılar. Maç Sonunda da Yeniimaret Spor Yöneticisi Şahin Kırbiç olayların büyümemesi için elinden geleni yapmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Yeniimaret Spor adına Maçta davul zurna tutulmuş bireysel ve organize taraftar grubu statta yerini almalarına rağmen, maçta hiçbir güvenlik görevlisi görev almamıştır. Kalecimizin arkasındaki tel örgülerin oradan ilk yarı boyunca torpil denilen patlayıcı maddeler atılmış, yaralayıcı saldırıda bulunulmuştur. Devre arasında Futbol İl temsilcisini şahsen ben arayarak  çok sayıda taraftar olan bir maçta güvenlik önlemi alınması gerektiğini maç sonunda olay çıkma olasılığı olacağını bildirdim. Bu konuşmamız sonucunda maçın 2. devresine sadece 2 adet polis stada gönderilmiştir. Ancak stadın tüm kapıları açık giren çıkanın belli olmadığı şekilde maç oynatılmıştır.

Defalarca maç boyunca ASKF yöneticileri arkadaşlarla telefon görüşmelerim olduğu halde rahat olun hiç bir şey olmaz biz buradayız denerek savuşturulmuştur. Ancak görünen köy kılavuz istemediğini maç sonunda gördük ve kapıları açık olan stada 40-50 yaşlarında şahıslar girerek 16-17 yaşların gencecik çocuklarımıza fiili saldırıda bulunup tekme tokat ve yumruklama ile darp etmişlerdir. Bu saldırıya Yeniimaretspor futbolcuları da dahil olunca önüne geçilemez bir saldırıya dönüşmüştür.

Edirne futbolunu yönetenler adına bir kara leke olarak kayıtlara geçen bir maç oynanmış olup, Keşanspor’a  karşı bu kin öfke neden? Bu gençler kime ne yaptı tek amaçları iyi bir birey olmak , spor yapmak. Yazıklar olsun.

Gencecik futbolcularımız centilmence maçını oynamış ve net bir skorla kazanmıştır.  Futbolcularımızla gurur duyuyoruz. Keşanspor’un camiasıyla-taraftarıyla büyüklüğünü herkesin kabul etmesi gerekiyor.

Bu saldırının idari ve adli yönden  takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.”

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