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55 yaşında girişimci oldu! 'Yapamazsın' denileni başardı

Kadın girişimci Emine Kardaş'ın açtığı 4 bin kapasiteli çağrı merkezinde sadece 100 kişiyi istihdam etmesi kendisini hayal kırıklığına uğratsa da yapamazsın denileni başararak Mardin'de bir ilke imza atmanın sevincini yaşıyor

EKONOMİ 21.05.2024, 12:21
55 yaşında girişimci oldu! 'Yapamazsın' denileni başardı

Kadın girişimci Emine Kardaş'ın açtığı 4 bin kapasiteli çağrı merkezinde sadece 100 kişiyi istihdam etmesi kendisini hayal kırıklığına uğratsa da yapamazsın denileni başararak Mardin'de bir ilke imza atmanın sevincini yaşıyor.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Girişimci ruhunu hayata geçirerek çevresindeki diğer kadınlara da ilham veren Kardaş, Mardin OSB'de yaptığı 200 milyon TL'lik yatırım cesareti sayesinde birçok genç kızın da hayatını değiştirmek istiyor.
Azmini kaybetmeden bölgede evlere hapsolunan genç kızları hem sosyalleştirmek hem de ayaklarının üzerinde durmaları adına meslek sahibi yapmak için kolları sıvayan Kardaş'ın Mardin'de kurduğu çağrı merkezinde ilk olarak 85'i kadın 100 gence iş imkanı sundu.
 

55 YAŞINDA GİRİŞİMCİ OLDU 3 çocuk annesi 55 yaşındaki Kardeş, uzun yıllar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kadın ve kız çocukları üzerine projeler hayatta geçiriyor.
Aynı zamanda 20 yıldan beri Kadın ve Çocuk Hakları Başkanlığını da üstlenen Kardaş, genç kızları düzenli gelir elde edecekleri bir işe kavuşturmak için Mardin'de kolları sıvadı. Kızıltepe ilçesindeki Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin kişilik altyapıya sahip "Ülkem İMG" adıyla çağrı merkezi kuran Kardaş, hayata geçirdiği projesinin önüne konulan engelleri kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor.
 

100 KİŞİ İSTİHDAM EDİYOR Çağrı merkezinde, aldıkları eğitimin ardından istihdam edilen 85'i kadın 100 genç, özel şirketlerin yanı sıra bazı kurum ve kuruluşların çağrılarını karşılıyor. Kardaş, bu gençler arasında şehit yakını, gazi ve özel gereksinimli bireylerin de olduğunu aktardı.
Güneydoğu'nun birçok şehrinde sivil toplum kuruluşlarıyla uyguladığı projelerle bölgeye hizmet sunduğunu, daha sonra kendi hazırladığı projeleri hayata geçirdiğini söyleyen Kardaş, "Bilişim geleceğin mesleği ve bunun için çağrı merkezi, yazılım ve enerji üzerine yoğunlaştım. Şırnak'ta kadınlarla bunun üzerine çalışırken, projeler üretirken bir çağrı merkezi kurmaya karar verdik. Hem kendime bir kadın olarak söz verdim hem de 1500 kadını toplantıya çağırdım ve onlara da bir söz verdim. Burada tamamen çağrı merkezi olarak dizayn edilmiş bir yer kurduk."dedi.
 

ENGELLERE RAĞMEN BİTİRDİ, YENİ ENGELLERİ AŞMAK İÇİN ÇALIŞIYOR Beş yıl önce temelini attıkları projenin kadın girişimci olduğu için birçok engelle karşılaştığını ancak hepsini bir kadın olarak aşarak başarmanın sevincini yaşadığını anlatan Kardaş, "Projemizin temelini attığımızda bana kadınsın yapamazsın. Ne işin var OSB'de git evinde otur. Sen mi istihtam sağlayacaksın git çocuklarınla ilgilen diyerek önüme konulan bütün engelleri birbir aştım. Şimdi sırada bitirdiğim projenin ikinci aşaması. Projemizi bitirdik açılışımızı yaptık. Şimdi ise gençlerimizi istihdam etmek için kapısını çaldığımız ve bize söz verilen bir çok proje önüme konulan engellerle birbir iptal ediliyor. Hayal kırıklığına uğrasam da azmimden kaybettiğim bir şey yok. Bir anne ve bir kadın olarak bu işi genç kızlarımıza örnek model olmak için bile olsa başaracağımıza inanıyorum. Henüz yolunda başındayız. İstihdamı günden güne artırmayı planlıyoruz. Şu anda 100 kişi istihdam ediliyor. Ağustos ayına kadar hedef 1000 istihdama ulaşmak. Yine kadın istihdamına ağırlık vereceğim. Çünkü toplumun temel taşı kadın, anne. Gençlerin önünü açmak, onları ileriye taşımak, hayallerini gerçekleştirmek için kadınlara daha çok öncelik tanıyorum."ifadesini kullandı.
 

4 BİN KAPASİTESİ VAR 100 KİŞİ ÇALIŞIYOR Kardeş, özel sektör ya da kurumlardan talep olması halinde Mardin merkezde 4 bin, diğer ilçelerde de 5 bin kişiyi istihdam edecek altyapıya sahip olduklarını dile getirdi.
 

GENÇ KIZLARIN DUYGULARI Çağrı merkezinde istihdam edilen gençlerden 21 yaşındaki Dilara Aslan, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun olduktan sonra iş arayışına girdiğini kaydetti. Aslan, çağrı merkezinde çalışmaya başladıktan sonra geleceğe dönük hedefinin de değiştiğine işaret ederek, "Emine hanım gibi biz de kendi işimizi kurmak istiyoruz. Emine hanım gibi başarılı kadınları idol olarak görüyoruz." dedi.

Hilal Kaçar da ev hanımı iken aile bütçesine katkı sunmak için çalışmak istediğini, bu iş fırsatını duyunca hemen başvurduğunu ve çalışmaya başladığını söyledi.
Merve Işıkhan ise kadınlara öncelik tanınan bir işte çalıştığı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Buna katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Burası, kadınların rahat çalışabileceği, kendisini ifade edebileceği ve ayakları üzerinde durabileceği bir ortam. Çok mutluyuz burada olmaktan." diye konuştu.

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