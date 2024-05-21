Muratpaşa'da müzik sokakta

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’yle her telden müzik, kentin parklarına çıkıyor. 27 Temmuz’a kadar devam edecek ‘Müzik Sokakta’ konserleriyle cuma ve cumartesi akşamları kent sakinleri keyifli bir gün batımı yaşayacak.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, kentin müzisyenlerini kentin dört bir tarafındaki parklarda kent sakinleriyle buluşturduğu Müzik Sokakta konserlerine yeniden başladı. Pandemi döneminde müzisyenlere destek olmak için ilk kez 2021’de uygulanan projenin ikinci ayağında 27 Temmuz’a kadar Ziya Gökalp Kent, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent, Yalım, Fikret Otyam, Aşık Veysel, Adile Naşit ve Şirinler gibi kent parklarında Antalya’nın tanınmış isimleri sahne alacak.

Müzik Sokakta’nın ilk konserleri geçen hafta Ziya Gökalp, Yalım ve Bayındır parklarda gerçekleşirken konserler bu hafta cuma günü Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Park, cumartesi ise Yalım Park ve Yenigün Mahallesi’nde Şehitler Parkı’nda düzenlenecek. Konserler 18.00’de başlayacak. Erdal İnönü Kent Parkı’nda Onur Nugay, Yalım Park’ta Çağlar Özaydın, Şehitler Parkı’nda Füsun Sovuksu sahne alacak.