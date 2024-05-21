Erkekler Final'de Beşiktaş Safi Çimento öne geçti

2023-2024 Hentbol Erkekler Süper Ligi Play-off Final Serisi ilk maçında rakibi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 37-36'lık skorla yenen Beşiktaş Safi Çimento, seride 1-0 öne geçti.İSTANBUL (İGFA) - Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş Safi Çimento 16-13 önde kapattı. Final Serisi ikinci maçı 22 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de yine Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.

Şampiyonluk Etabı final serisi beş müsabakalık seride üç galibiyet üzerinden oynanıyor. Erkekler Süper Ligi Play-off Sıralama Etabı'nın ikinci maçları ise 21 Mayıs Salı günü oynanacak.

KADINLAR SÜPER LİGİ'NDE KONYAALTI BELEDİYESİ ÜÇÜNCÜ OLDU

Öte yandan 2023-2024 sezonu Kadınlar Süper Ligi Sıralama Etabı Üçüncülük serisinde bugün oynanan maçı kazanarak rakibi Kastamonu Belediyesi'ne karşı 2-0'lık üstünlük sağlayan Konyaaltı Belediyesi, Kadınlar Süper Ligi'ni üçüncü olarak tamamladı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da bugün oynanan maçta Konyaaltı Belediyesi, rakibi Kastamonu Belediyesi'ni 43-39 yendi ve seride 2-0 yaparak lig üçüncüsü oldu. Müsabaka sonrasında yapılan tören ile Konyaaltı Belediyesi'ne plaket ve madalyaları THF Asbaşkanı Ediz Erkovan ve THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan takdim etti.

Kadınlar Süper Ligi'nde 5/6 Sıralama serisinde bugün oynanan maçta ise Görele Belediyesi, Bursa BBSK'yı 33-32'lik skor ile mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı. Serinin galibi üçüncü maçta belirlenecek. Galip olan takım Kastamonu Belediyesi ile lig dördüncülüğü için karşılaşacak. Serinin mağlubu ise ligi altıncı sırada tamamlayacak.

Sıralama Etabı’nda bugün oynanan yedincilik serisi maçında ise Üsküdar Belediyesi, İzmir BBSK'yı 41-35 yenerek seride 2-0'lık üstünlük yakaladı ve Kadınlar Süper Ligi'ni yedinci sırada tamamladı.