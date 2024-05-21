HOMETEX Ev Tekstili Fuarı kapılarını açtı... Ev tekstili HOMETEX'te buluştu

Ev tekstili sektörünün dünyadaki en önemli buluşması HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’nın 28.’si İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Ev tekstil sektöründe moda trendlerinin belirlendiği ülkenin Türkiye olduğunu belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, içinde bulunulan enflasyonist ortamın kendilerini zorladığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Fuar Merkezi’nde, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık Şirketi tarafından düzenlenen HOMETEX Ev Tekstili Fuarı'nın 28'incisi, Türk tekstil üreticilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturdu.

Ev tekstili sektöründe dünyanın lider tekstil firmalarını ağırlayan, Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük tekstil buluşması Hometex yepyeni fuar anlayışıyla ev tekstili sektörünü bir araya getirdi. Fuara bu yıl da Bursalı firmaların ilgisi yoğun oldu. Bursa’dan 219 firmanın katılım gösterdiği fuarda şirketler son trend ürünlerini gözler önüne sermeye başladı.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen fuar 25 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuarın ilk günü dolayısıyla açılış programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da katıldı.

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, 700'ü aşkın katılımcı ile gerçekleşen HOMETEX'in sektöre sadece marka değeri ve ticari katkı sağlamadığını aynı zamanda Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağladığını söyledi. 180 ülkeye yıllık 3.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Bayram, Türk ev tekstili sektörü olarak Merkez Bankası'nın teşviklerinin yeterli olmadığını, en az yüzde 15 seviyesinde teşviklerin gerektiğini kaydetti.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, enflasyonist ortamda sağlıklı büyümenin mümkün olmadığını ifade etti. Türkiye'nin son dönemde içinde bulunduğu enflasyonist ortamın kendilerini zorladığını ifade eden Burkay, yeni ekonomi yönetiminin politikalarını desteklediklerini belirterek, öncelikli amaçlarının enflasyonist ortamın sona ermesi olduğunu söyledi. Ev tekstil sektöründe moda trendlerinin belirlendiği ülkenin Türkiye olduğunu belirten Burkay, bu gücü eksiltmeden devam edilmesini istedi.

IDEF FUARI 2025'TE İFM'DE

Burkay, Dünyadaki savunma sanayi fuarları arasında prestijli konumunu koruyan IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın da 2025 yılında 22-25 Temmuz tarihlerinde KFA Fuarcılık olarak İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleneceğini müjdeledi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, ihracatı Türkiye'ye öğreten ve istihdamı Türkiye'de artıran sektörlerimizin başında ev tekstili ve tekstil sektörünün geldiğini kaydetti. 32 yıllık geçmişi olan fuarı devam ettirmenin kolay olmadığını belirten Gültepe, "Türkiye şu anda enflasyonla büyük bir mücadele için. TİM olarak OVP'ye sahip çıktık. Türkiye'de son 1.5 yılda her sektörde rekabet problemi var. Biz yüksek kur istemiyoruz. Girdi maliyetlerimiz ne kadar yükselirse kurun da o kadar yükselmesini istiyoruz" diye konuştu.