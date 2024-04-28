Ege derbisinde Potanın Tarzanları farka koştu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Ege Derbisinde karşılaştığı Çağdaş Bodrumspor’u 87-67’lik skorla farklı mağlup etti. Karşılaşmanın ilk periyodunda çift haneli skor üretmeyi başaran Daron Russell, maçın en değerli oyuncusu oldu.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki (BSL) ikinci sezonunda play-off oynamaya hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı, Ege Derbisinde Çağdaş Bodrumspor’un konuğu oldu.

Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan taraf yeşil-beyazlı takım oldu. İlk dakikalarda Daron Russell’ın 3 sayılık isabetleriyle 13-0’lık seri yakalayan Potanın Tarzanları, ilk periyodu da 24-15 önde geçti. İkinci periyotta da skor bulmakta zorlanmayan Manisa BBSK, soyunma odasına 45-38 önde gitti. İkinci yarıya da hızlı başlayan Potanın Tarzanları, Pako Cruz ve Ryan Luther ile bulduğu isabetlerle final periyoduna girilirken 63-52’lik skorla farkı çift haneye taşıdı.

FİNAL PERİYODUNDA FARK 20’YE ÇIKTI

Baskılı savunması ile rakibine kolay sayı şansı tanımayan ve Dorukhan Engindeniz ile bulduğu hızlı hücum sayıları ile farkı açan Manisa BBSK, Ege Derbisinden 87-67’lik skorla farklı galip ayrıldı. 3 sayılık atışlarda 33’te 17 isabet bulan Tarzanlar, yüzde 52 gibi yüksek bir oran yakaladı. Yeşil-beyazlı takım, rakibine karşı ribauntlarda 37-24, asistlerde de 20-12’lik üstünlük sağladı.

Daron Russell, 14’ü ilk periyotta olmak üzere attığı 22 sayı ile karşılaşmanın en skorer ve en değerli oyuncusu oldu. Russell, istatistiklerine 6 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalma da ekledi. RyanLuther 16 sayı, 8 ribaunt, Pako Cruz da 15 sayı ile maçı tamamladı. Dorukhan Engindeniz ile James Anderson 8’er sayı, Emanuel Terry 6 sayı, 8 ribaunt, Barış Çağan Özkan 5 sayı, Mustafa Baki Görür 3 sayı, Ege Arar ve Ayberk Olmaz da 2’şer sayı ile maçı noktaladı.