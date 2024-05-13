Son Dakika

Gaziantep Auto-Drift Fest'te muhteşem gösteriler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve iş birliğinde, Gaziantep Valiliği destekleriyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından bu yıl 3’üncüsünün düzenlendiği Gaziantep Auto-Drift Fest Gazi şehirlilere unutulmaz bir gün yaşattı

SPOR 13.05.2024, 09:04
Gaziantep Auto-Drift Fest'te muhteşem gösteriler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve iş birliğinde, Gaziantep Valiliği destekleriyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından bu yıl 3’üncüsünün düzenlendiği Gaziantep Auto-Drift Fest Gazi şehirlilere unutulmaz bir gün yaşattı.GAZİANTEP (İGFA) - Birçok etkinliğin düzenlendiği festivalde uzman sürücüleriyle drift araçları, duman dumana lastikler, keskin virajlardaki performansları ve hızın doruklarında nefes kesen şovlarıyla büyük ilgi topladı. Ortadoğu Fuar Merkezi’nde yapılan festivalde ayrıca Gazi şehirli otomobil tutkunları modifiyeli araçlarını sergiledi, festivalde yapılan etkinliklere katıldılar.

 

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR 150 DÖNÜM GENİŞLİĞİNDEKİ YENİ PİST VE TESİSİN PROJE ÇALIŞMASINI TAMAMLADI

Hazırlanan pistte sürücüler, hem bireysel hem de takım halinde yaptığı Sınırları zorlayan şovlarda otomobil tutkunlarının, drift meraklılarının ve aksiyon severlerin beğenisini kazandı. Festivalde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından TOSFED iş birliğiyle 1 yıldır proje çalışmasının tamamlandığını müjdeleyen Başkan Vekili Halil Uğur 150 dönüm üzerine kurulacak yeni tesisin inşaatının yakın zamanda başlayacağını ve pistin hem off-road hem de drift yapılacak özellikte olacağını müjdeledi.

 

UĞUR: BİR SONRAKİ ETKİNLİĞİMİZİ YENİ TESİSİMİZDE YAPACAĞIZ

Festivalin açılışında konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, daha önce düzenlenen festivallerde de geniş katılımın olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“3’üncüsünü düzenliyoruz. Gazi şehir sadece gastronomisiyle, sanayisiyle değil Gazi şehir gençlerimiz ne istiyorsa Başkanımız Fatma Şahin’in talimatlarıyla onların isteklerini yerine getiriyoruz. Federasyonumuza, yetkililerimize, takımlarımıza geldikleri için teşekkür ediyoruz. Keyifli bir gün olacak, gösterilerimiz yapılacak. Umarım Türkiye’ye de örnek bir festival olacak. Yaklaşık 1 yıldır proje çalışmalarını yaptığımız 150 dönümlük araziye hem off-road hem de drift yapılacak bir tesisi kazandıracağız. Federasyonumuzla beraber yapıyoruz bunu. Bir sonraki etkinliğimizi sizlerle beraber yeni tesisimizde yapacağız.”

 

TURAN: FESTİVAL İÇİN BÜYÜK BİR KATILIM VE COŞKU VAR

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Mehmet Nuri Turan ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Fatma Şahin’e festivale verdiği destekler için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“3’üncüsünü yaptığımız festival için büyük bir katılım ve coşku var. İlk festivalimizde Gaziantep’in potansiyelini ve coşkusunu gördük. Bugün sizleri büyük bir görsel şölen bekliyor. Ekibiyle yaklaşık 20 gündür bu pistin kurumundan bütün organizasyona büyük destek verdiler. 1 yıldır çalıştığımız büyük bir pist projemiz var. Bundan sonraki yıllarda bu yeni pist ile farklı organizasyonları getireceğiz, şampiyonaların bir ayağını Gazi şehre taşıyacağımız yeni bir pistimiz olacak.”

 

ÇETİNKAYA: İNANILMAZ BİR ENERJİ VAR

Festivale katılan ralli pilotu Burcu Çetinkaya organizasyonun harika olduğunu aktararak, “İnanılmaz bir enerji var. Hem anneler gününe denk geliyor hem iki kadın pilot alandayız hem de kadın bir belediye başkanımız var. Bu anlamda bence harika. Seyirciler arasında daha fazla kadın görmek isteriz. Çok keyifli hep beraber çok eğleneceğiz. Bugün iki kadın pilot olarak ufak bir şov yapacağız. Otomobilimize misafirlerimizi alacağız. Daha sonrasında da herkes kendi otomobillerinde drift yapacak ve birlikte takım halinde, bireysel şovlarla seyircilerimize güzel bir gün yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.

 

ÇİMEN: ORGANİZASYON, HAVA, ATMOSFER HER ŞEY HARİKA

Sürücü Abbas Çimen ise Gaziantep’te diğer organizasyonlar gibi bu seneninde çok iyi geçtiğini ifade ederek, “Organizasyon, hava, atmosfer her şey harika. Bugün farklı drift şovlarımız olacak farklı araçlarla. Koreografiler yapacağız. Umarım hava iyi olur ve bol bol dumanlarız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ve Gaziantep halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Alanyaspor 36 50
8. Rizespor 36 49
9. Sivasspor 36 48
10. Antalyaspor 36 45
11. A.Demirspor 36 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 36 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. Arsenal 37 86
2. M.City 36 85
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 36 63
6. Newcastle 36 57
7. Chelsea 36 57
8. M. United 36 54
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 36 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 90
2. Girona 35 75
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 35 70
5. Athletic Bilbao 35 62
6. Real Betis 35 55
7. Real Sociedad 34 54
8. Valencia 35 48
9. Villarreal 35 48
10. Getafe 35 43
11. Deportivo Alaves 35 42
12. Sevilla 35 41
13. Osasuna 35 40
14. Las Palmas 35 37
15. Mallorca 35 35
16. Rayo Vallecano 35 35
17. Celta Vigo 35 34
18. Cadiz 35 29
19. Granada 35 21
20. Almeria 35 17