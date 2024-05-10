Borusan çalışanlarının 80'inci yıl coşkusu

Borusan Grubu, 80. yılını çalışanlarıyla birlikte coşkulu bir şekilde kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Borusan Grubu, 80. Yıl kutlamaları kapsamında 30 Nisan’da Haliç Kongre Merkezi’nde tüm gün süren bir etkinlikte çalışanlarıyla bir araya geldi.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin fiziki olarak katıldığı ve canlı yayınla 14.500 kişinin ulaşabildiği etkinliğin moderasyonunu ünlü komedyen ve sunucu Kaan Sekban yaptı. Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık’ın kapanış konuşmasını yaptığı etkinlikte 750 drone ile yaklaşık 20 dakikalık bir performans gerçekleştirilirken Türkiye’de bir ilke imza atılarak Borusan Grubu’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı merhum Asım Kocabıyık’ın portresi de dronelar ile gökyüzünde yer aldı.

“Biz Aslında Daha Yeni Başladık” mesajıyla 80. yılını kutlayan Borusanlılar tarafından yoğun ilgi gösterilen Borusan Günü etkinliği Kenan Doğulu konseri ile son buldu.

80. yaşını kapsamlı şekilde kutlayan Borusan, yıl içinde farklı projeler hayata geçirmeye devam edecek.

Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, bu yıl 80. yılı kutlamaktan ötürü büyük gurur duyduklarını söyledi. 200 yıllık şirket olma hedefimize ilerlerken faaliyet gösterdiğimiz alanlarda çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Faydayı ve sürdürülebilirliği merkezimizde konumluyoruz. Başarılarımızın arkasındaki en kıymetli unsur ise çalışanlarımız, yeteneklerimiz. İnsana değer veren ve insan sayesinde başarıya inanan bir Grup olarak bu özel günü Borusanlılarla beraber geçirmek en büyük mutluluğumuz. Bugünlere gelmemizde emeği olan tüm Borusanlılara teşekkür ediyorum” dedi.