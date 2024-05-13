Gemlikliler U18 Türkiye Şampiyonası'nı ikinci tamamladı

TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Gaziantep’te düzenlenen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası final karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji’ne 79-85 kaybedince şampiyonayı ikincilikle tamamladı.BURSA (İGFA) - 2023-2024 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında 6-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası final karşılaşmasıyla son buldu.

TOFAŞ’ın altyapı oyuncularının formasını giydiği ve antrenörlüğünü Caner Topaloğlu’nun gerçekleştirdiği Gemlik Basketbol U18 Takımı, final mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaştı.

Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk çeyreği 18-22; devreyi ise 42-43 geride kapatan Bursa ekibi, son çeyreğine 66-66 eşitlikle girilen karşılaşmada öne de geçmeyi başarsa da son bölümde devamını getiremeyince parkeden 79-85 mağlup ayrıldı. Final karşılaşmasında Gemlik Basketbol’da Ömer Alp Engin 28 sayı-3 ribaund-6 asist; Ahmet Berkay Gönül 17 sayı-3 ribaund-2 asist ile oynarken; Emirhan Serbest 10 sayı-10 ribaund ile double-double yaptı.

Türkiye ikincisi olan TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol U18 Takımı’na karşılaşma sonunda kupa ve madalyaları takdim edilirken, turnuvada kritik üçlüklerle imza atan Batu Eryurtlu U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nın “en iyi beşi”ne seçilerek ödüllendirildi.