Manisa'da su taşkınlarına önlem

İl genelinde ani ve yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı önlem alan MASKİ Genel Müdürlüğü Kula ilçesine bağlı 4 Eylül, Bey ve Seyitali mahallelerinde yağmur suyu ızgara temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların yağışlardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla Manisa merkez ve ilçelerinde yağmur suyu ızgara temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kula ilçesine bağlı 4 Eylül, Bey ve Seyitali mahallelerinde bulunan yağmur suyu ızgaralarında temizlik yapıldı. Çalışmaları özveriyle sürdüren ekipler, ızgaraların iç kısımlarındaki katı atıkları ve çöpleri temizledi. Yapılan temizlik çalışmalarıyla yağmur suyu akışının kesintisiz devam etmesi sağlanarak, ızgaralarda biriken atıkların taşkınlara sebebiyet vermesinin ve oluşabilecek koku problemlerinin önüne geçildi.