Mardin'de evde bakım hizmeti

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlı vatandaşlara evde bakım hizmeti vererek, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların ulaşımlarını sağlıyor. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA)- Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Mardin ili ve ilçelerinde yaşayan bakıma muhtaç, hasta, engelli ve yaşlılar için ‘Evde Bakım’ hizmeti sunuyor.

Belediye ekipleri, bakıma muhtaç, hasta, engelli ve yaşlıların kişisel bakım taleplerini yerine getirerek, isteğe bağlı olarak engelli vatandaşları belediyenin özel araçlarıyla evlerinden alarak ulaşımlarını sağlıyor.

Belediye ekipleri, tespit ettikleri veya belediyeye ulaşan ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlı vatandaşların saç ve sakal traşı başta olmak üzere evde bakım hizmeti veriyor.

Belediye ekiplerinin ‘Evde Bakım’ hizmetinden bakıma muhtaç, hasta, engelli ve yaşlılar faydalanabiliyor.