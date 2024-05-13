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Süper Lig'de haftanın programı açıklandı! Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Süper Lig'in 37 haftasında oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı
SPOR 13.05.2024, 09:36
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarına ilişkin programını açıkladı.
Açıklanan müsabaka tarihlerine göre 37. hafta cuma günü saat 17.00'de İstanbulspor ile EMS Yapı Sivasspor karşılaşması ile açılacak.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftasınun son maçı ise 19 Mayıs pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Bu hafta Süper Lig'de oynanacak diğer karşılaşmalar ise şöyle:
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|99
|2. Fenerbahçe
|36
|93
|3. Trabzonspor
|36
|61
|4. Başakşehir
|36
|58
|5. Beşiktaş
|36
|55
|6. Kasımpasa
|36
|52
|7. Alanyaspor
|36
|50
|8. Rizespor
|36
|49
|9. Sivasspor
|36
|48
|10. Antalyaspor
|36
|45
|11. A.Demirspor
|36
|44
|12. Samsunspor
|36
|42
|13. Kayserispor
|36
|41
|14. Konyaspor
|36
|40
|15. Ankaragücü
|36
|39
|16. Gaziantep FK
|36
|38
|17. Hatayspor
|36
|37
|18. Karagümrük
|36
|37
|19. Pendikspor
|36
|36
|20. İstanbulspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|37
|86
|2. M.City
|36
|85
|3. Liverpool
|36
|78
|4. Aston Villa
|36
|67
|5. Tottenham
|36
|63
|6. Newcastle
|36
|57
|7. Chelsea
|36
|57
|8. M. United
|36
|54
|9. West Ham United
|37
|52
|10. Brighton
|36
|48
|11. Bournemouth
|37
|48
|12. Crystal Palace
|37
|46
|13. Wolves
|37
|46
|14. Fulham
|37
|44
|15. Everton
|37
|40
|16. Brentford
|37
|39
|17. Nottingham Forest
|37
|29
|18. Luton Town
|37
|26
|19. Burnley
|37
|24
|20. Sheffield United
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|90
|2. Girona
|35
|75
|3. Barcelona
|34
|73
|4. Atletico Madrid
|35
|70
|5. Athletic Bilbao
|35
|62
|6. Real Betis
|35
|55
|7. Real Sociedad
|34
|54
|8. Valencia
|35
|48
|9. Villarreal
|35
|48
|10. Getafe
|35
|43
|11. Deportivo Alaves
|35
|42
|12. Sevilla
|35
|41
|13. Osasuna
|35
|40
|14. Las Palmas
|35
|37
|15. Mallorca
|35
|35
|16. Rayo Vallecano
|35
|35
|17. Celta Vigo
|35
|34
|18. Cadiz
|35
|29
|19. Granada
|35
|21
|20. Almeria
|35
|17
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