Son Dakika

Yaza merhaba etkinliğinde muhteşem Şile Bezi defilesi

Şile’nin Şuayipli Mahallesinde kısa adı ŞUDER olan Şuayipli Derneği Yaz merhaba etkinliği düzenledi Şile Belediyesi,ŞUDER ve Ağva Collection firmasının ortaklaşa düzenledikleri etkinlik okul bahçesinde gerçekleştirildi

MAGAZİN 13.05.2024, 09:52
Yaza merhaba etkinliğinde muhteşem Şile Bezi defilesi

Şile’nin Şuayipli Mahallesinde kısa adı ŞUDER olan Şuayipli Derneği Yaz merhaba etkinliği düzenledi. Şile Belediyesi,ŞUDER ve Ağva Collection firmasının ortaklaşa düzenledikleri etkinlik okul bahçesinde gerçekleştirildi.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Başkan Yardımcıları,STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla geçekleşen etkinlikte kurulan stantlarda yöresel ürünler tanıtılırken çocuklar için oyun alanları oluşturuldu.

YILLAR SONRA 2024 YAZ SEZONU ŞİLE BEZİ DEFİLESİ

Yaza Merhaba Etkinliğinde Ağva Colletion firması tarafından 2024 Yaz Collectionları muhteşem defileyle sunuldu.Ünlü mankenlerin katılımıyla gerçekleşen defilede yaz sezonu kıyafetleri ve görselleri izleyicilerin beğenisini kazanırken çocuk kıyafetlerinde mankenler ile birlikte podyuma çıkan küçük mankenlerin güler yüzleri defileye ayrı renk kattı.Defilenin Müzikleri Ünlü Modacıların Müzik direktörü Ayhan Topaloğlu tarafından gerçekleştirilirken defile koreografisi kıyafetlerin tasarımcısı , imalatçısı Tekstilci Ercan Arslan tarafından gerçekleştirildi.

 

'ANNELERİMİZ BAŞ TACIMIZ, ŞİLE BEZİ OLMAZSA OLMAZIMIZ'

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Anneler Günü ve Şile’de özlenen Şile Bezi defilesi hakkında şunları söyledi. Kabadayı; “Öncelikle en başta Zübeyde Annemiz olmak üzere ve şehit , gazi annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin günlerini saygıyla kutluyorum. Erken yaşta Annesini kaybeden biri olarak tüm annelerimizin yeri kalbimizde ayrı bir değer taşımaktadır. İyiki Anneler var yer yüzünün en saf,kalpleri temiz insanlarıdır” ifadelerini kullandı.

ŞİLE BEZİ FESTİVALLERİMİZDE DEFİLELERİMİZE KALDIĞI YERDEN DEVAM

Belediye Başkanı Özgür Kabadayı; “Şile Bezi olmazsa olmazımız,yıllar sonra yeniden yapılan Şile Bezi defilesi bazı nedenlerden dolayı yapılmadı,Oysaki festivallerimiz defilelerimizle çok daha fazla ses getiriyordu.Festivallerimizde defilelerimize başlayacağız.Çok iyi hatırlıyorum geçmişte Cemil İpekçi gibi ünlü modacılar ve mankenlerin Şile Bezi modellerini defileler eşliğinde sundular.Bizde yeni dönemde Turizm noktasında İlçemizin ulusal medyada gündem olması için Şile Bezi Defilelerimizi daha fazla farklı noktalarda yapacağız. Bu defileyi izlemek için Şile bölgesi üslubuyla “Şepli” Şuayipli köyümüzdeyiz.Burada ilk olarak başlatılan Şile Bezi defilesi rüzgarı Ülkemizde ve Dünya’da ses getireceğine inanıyorum. Ayrıca 2024 yılı Şile Bezi Festivalimiz İstanbul merkezinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla start alacak ve Şile’de devam edecek etkinliklerin yanı sıra Şile’de halen yaşayan ve geçmişte yaşayan Zeki Müren, Nuri İyem Şileli Tiyatro ve Sinema sanatçısı İsmet Ay gibi sanatçılarımızın isimlerinin yaşatılacağı etkinlikler yer alacak” dedi.

   

İmalatçı ,Tasarımcı ve Defile Koreografı Ercan Arslan’da  “Ağva Collection olarak Şile Bezimizi 2024 yılı modelleriyle kamuoyu ile ilk defilemizle paylaştık.Bu çalışmalarımızı Ülkemizin çeşitli noktalarında yapacağız ve Şile Bezimizi ve ürünlerimizi Ağva Collection olarak zamanla her yerde Şile Bezi sevenlerle buluşturacağız dedi.

Defile sonrası ŞUDER Başkanı Necdet Kocaman tarafından katılımcılara Şile Bezi gömlek hediye edildi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Alanyaspor 36 50
8. Rizespor 36 49
9. Sivasspor 36 48
10. Antalyaspor 36 45
11. A.Demirspor 36 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 36 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. Arsenal 37 86
2. M.City 36 85
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 36 63
6. Newcastle 36 57
7. Chelsea 36 57
8. M. United 36 54
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 36 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 90
2. Girona 35 75
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 35 70
5. Athletic Bilbao 35 62
6. Real Betis 35 55
7. Real Sociedad 34 54
8. Valencia 35 48
9. Villarreal 35 48
10. Getafe 35 43
11. Deportivo Alaves 35 42
12. Sevilla 35 41
13. Osasuna 35 40
14. Las Palmas 35 37
15. Mallorca 35 35
16. Rayo Vallecano 35 35
17. Celta Vigo 35 34
18. Cadiz 35 29
19. Granada 35 21
20. Almeria 35 17