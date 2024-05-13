Yaza merhaba etkinliğinde muhteşem Şile Bezi defilesi

Şile’nin Şuayipli Mahallesinde kısa adı ŞUDER olan Şuayipli Derneği Yaz merhaba etkinliği düzenledi. Şile Belediyesi,ŞUDER ve Ağva Collection firmasının ortaklaşa düzenledikleri etkinlik okul bahçesinde gerçekleştirildi.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Başkan Yardımcıları,STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla geçekleşen etkinlikte kurulan stantlarda yöresel ürünler tanıtılırken çocuklar için oyun alanları oluşturuldu.

YILLAR SONRA 2024 YAZ SEZONU ŞİLE BEZİ DEFİLESİ

Yaza Merhaba Etkinliğinde Ağva Colletion firması tarafından 2024 Yaz Collectionları muhteşem defileyle sunuldu.Ünlü mankenlerin katılımıyla gerçekleşen defilede yaz sezonu kıyafetleri ve görselleri izleyicilerin beğenisini kazanırken çocuk kıyafetlerinde mankenler ile birlikte podyuma çıkan küçük mankenlerin güler yüzleri defileye ayrı renk kattı.Defilenin Müzikleri Ünlü Modacıların Müzik direktörü Ayhan Topaloğlu tarafından gerçekleştirilirken defile koreografisi kıyafetlerin tasarımcısı , imalatçısı Tekstilci Ercan Arslan tarafından gerçekleştirildi.

'ANNELERİMİZ BAŞ TACIMIZ, ŞİLE BEZİ OLMAZSA OLMAZIMIZ'

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Anneler Günü ve Şile’de özlenen Şile Bezi defilesi hakkında şunları söyledi. Kabadayı; “Öncelikle en başta Zübeyde Annemiz olmak üzere ve şehit , gazi annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin günlerini saygıyla kutluyorum. Erken yaşta Annesini kaybeden biri olarak tüm annelerimizin yeri kalbimizde ayrı bir değer taşımaktadır. İyiki Anneler var yer yüzünün en saf,kalpleri temiz insanlarıdır” ifadelerini kullandı.

ŞİLE BEZİ FESTİVALLERİMİZDE DEFİLELERİMİZE KALDIĞI YERDEN DEVAM

Belediye Başkanı Özgür Kabadayı; “Şile Bezi olmazsa olmazımız,yıllar sonra yeniden yapılan Şile Bezi defilesi bazı nedenlerden dolayı yapılmadı,Oysaki festivallerimiz defilelerimizle çok daha fazla ses getiriyordu.Festivallerimizde defilelerimize başlayacağız.Çok iyi hatırlıyorum geçmişte Cemil İpekçi gibi ünlü modacılar ve mankenlerin Şile Bezi modellerini defileler eşliğinde sundular.Bizde yeni dönemde Turizm noktasında İlçemizin ulusal medyada gündem olması için Şile Bezi Defilelerimizi daha fazla farklı noktalarda yapacağız. Bu defileyi izlemek için Şile bölgesi üslubuyla “Şepli” Şuayipli köyümüzdeyiz.Burada ilk olarak başlatılan Şile Bezi defilesi rüzgarı Ülkemizde ve Dünya’da ses getireceğine inanıyorum. Ayrıca 2024 yılı Şile Bezi Festivalimiz İstanbul merkezinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla start alacak ve Şile’de devam edecek etkinliklerin yanı sıra Şile’de halen yaşayan ve geçmişte yaşayan Zeki Müren, Nuri İyem Şileli Tiyatro ve Sinema sanatçısı İsmet Ay gibi sanatçılarımızın isimlerinin yaşatılacağı etkinlikler yer alacak” dedi.

İmalatçı ,Tasarımcı ve Defile Koreografı Ercan Arslan’da “Ağva Collection olarak Şile Bezimizi 2024 yılı modelleriyle kamuoyu ile ilk defilemizle paylaştık.Bu çalışmalarımızı Ülkemizin çeşitli noktalarında yapacağız ve Şile Bezimizi ve ürünlerimizi Ağva Collection olarak zamanla her yerde Şile Bezi sevenlerle buluşturacağız dedi.

Defile sonrası ŞUDER Başkanı Necdet Kocaman tarafından katılımcılara Şile Bezi gömlek hediye edildi.