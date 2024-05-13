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Kocasinan'da emekler sanata dönüşü

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Kocasinan Akademi Erciyesevler kursiyerlerin hazırlamış olduğu “Anneler Günü’ne Özel El Sanatları Sergisi’, Kayserililer tarafından büyük beğeni topladı Serginin son gününde eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile birçok alanda yapılan hizmetlerde tek ve örnek uygulamaları, Kayseri’ye kazandırdıklarını söyledi

YAŞAM 13.05.2024, 11:07
Kocasinan'da emekler sanata dönüşü

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Kocasinan Akademi Erciyesevler kursiyerlerin hazırlamış olduğu “Anneler Günü’ne Özel El Sanatları Sergisi’, Kayserililer tarafından büyük beğeni topladı. Serginin son gününde eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile birçok alanda yapılan hizmetlerde tek ve örnek uygulamaları, Kayseri’ye kazandırdıklarını söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kocasinan Akademi’nin Kayseri Park AVM’ de açmış olduğu sergiyi eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, el emeği göz nuru ürünleri tek tek inceledi. Stantları beğeniyle gezen Başkan Çolakbayrakdar, kadınlara fırsat verildiğinde nasıl başarılı çalışmalara imza atıldığına bu sergiyle bir kez daha şahitlik ettiklerini ifade etti.

El emeği göz nuru eserlere vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden son derece mutlu olduklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da kültürel ve sanatsal faaliyetlere ayrı bir önem verdiklerini vurgulayarak, “Kocasinan Akademi’de eğitim alan ve birbirinden hünerli hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru yapmış oldukları ürünler, büyük beğeni topluyor. Birbirinden farklı ve güzel olan eserler, hemşehrilerimizin beğenisine sunuluyor.  Emek veren bütün hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum.  Kocasinan Akademi ile vatandaşlarımıza sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan farklı branşlarda hizmet veriyoruz. Açmış olduğumuz kurslar sayesinde hanım kardeşlerimiz, sanatsal yeteneklerini gün yüzüne çıkarıyor. Hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru eserlerinin, vatandaşlarımız tarafından beğenilmesi bizi ayrı bir mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı spor, sanat, kültür ve sosyal gibi hayatın her alanında hizmetlerden faydalanmak üzere Kocasinan Akademi’ye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi’nin her geçen gün daha çok büyüdüğünü ve Kayseri’ye hizmet ettiğini sözlerine ekledi.

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