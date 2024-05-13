Tekvando Milli Takımı'na TBMM'den tebrik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda birinci olan Tekvando Milli Takım sporcularını tebrik etti.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez takım halinde birinci olan Tekvando Milli Takımı yürekten kutladı.

Kurtulmuş, paylaşımında, aldıkları madalyalarla ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızla iftihar ettiklerini kaydetti.