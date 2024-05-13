İnegöl Belediyesinden renkli anneler günü etkinliği

İnegöl Belediyesi, Anneler Gününü etkinlikleri kapsamında çocukların el emeği ile annelerine hediyeler hazırladığı “Anne-Çocuk Çiçek Yapım Atölyesi” etkinliği düzenledi.BURSA (İGFA) - Belirli gün ve haftalar kapsamında düzenlediği etkinliklerle şehrin kültür sanat hayatına yön veren İnegöl Belediyesi, 12 Mayıs Pazar günü kutlanan Anneler Gününü de unutmadı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla Uzun Sokak girişinde Anneler Gününe özel “Anne-Çocuk Çiçek Yapım Atölyesi” etkinliği düzenledi.

UNUTULMAZ BİR ANNELER GÜNÜ YAŞANDI

Pazar günü 14.00’da başlayıp 17.00’a kadar süren etkinlikte, çocukların anneleri için en güzel hediyeleri kendi elleriyle hazırlamaları için imkan sunuldu. Renkli görüntülere sahne olan Anneler Günü etkinliğinde, çocukların ve annelerin heyecanı dikkat çekti. İnegöl Belediyesi usta öğreticileri nezaretinde hediyeler hazırlayan çocuklar, annelerinin gününü kutladı. Aynı zamanda oluşturulan hatıra fotoğraf çekinme alanıyla anne ve çocuklar 2024 yılı Anneler Günü kutlamalarını ölümsüzleştirdi.

PROTOKOLDEN ZİYARET

Etkinlik alanını AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ziyaret etti. Burada etkinliğe katılan annelerin gününü kutlayan protokol üyeleri, çocukları da hediye hazırlamak için gösterdikleri çabadan dolayı kutladı.