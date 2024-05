Can Ozan'dan Bostancı'da özel konser

Müzik listelerinin zirvesinde yer alan ve Türkiye'nin en çok dinlenen şarkılarından biri olan "Ağlama Ben Ağlarım" ile büyük başarı yakalayan Can Ozan, 19 Mayıs Pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Müzikal kariyeri açısından unutulmaz bir performansa imza atmaya hazırlanan genç yıldız, özel sahne tasarımları eşliğinde hazırlanan konserinde, binlerce hayranına görsel ve işitsel bir şölen sunacak. Sahne tasarımından ışık şovlarına, her detayın titizlikle planlandığı konser, Can Ozan’ın binlerce hayranını coşkulu bir atmosferde bir araya getirecek.

Sahnede sevilen şarkılarını dinleyicileriyle hep bir ağızdan söyleyecek olan Can Ozan, şık tarzı, sahne enerjisi ve göz alıcı performansıyla izleyenlere muhteşem bir gece yaşatacak.

Son dönemlerde şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Can Ozan, grubuyla Türkiye'nin dört bir yanında yoğun konserler vererek binlerce hayranıyla buluşmaya devam ediyor.

Bu özel konseri için heyecanla hazırlanan başarılı müzisyen, 19 Mayıs tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenlerine büyük sürprizler yapacağı performansı için gün sayıyor.