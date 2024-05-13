Son Dakika

İsrail'in ABD ilişkisi Orta Doğu'da tahribatı artırıyor

İsrail'in kuruluşundan bu yana ABD ile geliştirdiği ilişkinin Orta Doğu'da barış ve refahın tesis edilmesine karşı yarattığı tahribat çok büyük oluyor İsrail'in derin ve köklü lobi gücünün ABD üzerindeki etkisi tüm coğrafyada telafisi imkansız olan tahribatlar yaratıyor

DÜNYA 13.05.2024, 11:20
İsrail'in ABD ilişkisi Orta Doğu'da tahribatı artırıyor

İsrail'in kuruluşundan bu yana ABD ile geliştirdiği ilişkinin Orta Doğu'da barış ve refahın tesis edilmesine karşı yarattığı tahribat çok büyük oluyor. İsrail'in derin ve köklü lobi gücünün ABD üzerindeki etkisi tüm coğrafyada telafisi imkansız olan tahribatlar yaratıyor.Oğuzhan Osman BİLGİN / BURSA (İGFA) - İsrail ve ABD arasındaki ilişkinin Orta Doğu halklarına 1948'den bu yana yaşattıkları tüm dünyanın malumu. Filistin halkının bu iki güç odağının arasında kalması, on yıllardır insanlığın kanayan yaralarından biri olarak karşımıza çıkıyor. İsrail'in derin ve köklü lobi gücüne ABD'nin kayıtısız kalamadığını yaşanan olaylarda defalarca görmüş olduk. ABD'nin İsrail'e karşı vermiş olduğu karşılıksız ve sorgusuz desteğin hem Orta Doğu'da hem de ABD'nin diğer müttefikleri ya da rakipleriyle olan ilişkisine olumsuz anlamda etki ettiği çok açık bir gerçek. İsrail ve ABD arasındaki bu çarpık ilişkinin Müslüman coğrafyasına ve ABD demokrasisine vermiş olduğu zararları Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. İsmail Şahin Herkes Duysun için değerlendirdi.

"ABD'NİN İSRAİL'E DESTEĞİ DEMOKRASİYE OLAN İNANCI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

İsrail etkisinin ABD'nin Orta Doğu politikalarını geliştirirken hakkaniyet ve adalet duygusundan uzaklaştırdığını ifade eden Prof. Dr. İsmail Şahin, "İsrail Lobisi’nin Amerika üzerindeki etkisi, Orta Doğu politikalarının adil ve dengeli olmasını engellemekte. ABD’nin İsrail’e körü körüne destek vermesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırmakta ve Filistinlilerin haklarının çiğnenmesine göz yumulmasına neden olmakta. Bu durum, hem dünya genelindeki demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne duyulan inancı yozlaştırmakta hem de Orta Doğu’daki tansiyonu artırmakta." dedi.

İSRAİL'E GETİRİLEN HER ELEŞTİRİ "ANTİSEMİTİZM" DAMGASI YİYOR!

Yine İsrail'in ABD üzerindeki lobi gücünün ABD'deki ifade ve eylem özgürlüğüne darbe vurduğunun altını çizen İsmail Şahin, "İsrail Lobisi’nin Amerikan kamuoyunu etkileme gücü, özgür düşünceye ve ifade özgürlüğüne açık bir şekilde zarar veriyor. İsrail’in eleştirilmesi, Amerikan kamuoyunda sıklıkla “antisemitizm (Yahudi düşmanlığı)” olarak damgalanıyor ve bu kişiler büyük bir linçe maruz bırakılıyor. Tüm bunlar, eleştirel düşüncenin baskı altına alınmasına ve farklı görüşlerin ifade edilmesinin engellenmesine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜME ULAŞMAK ÇOK DAHA GÜÇLEŞECEK!

İsrail'in ABD gibi egemen bir gücün üzerinde yarattığı etkinin demokratik değerleri küresel olarak erozyona uğrattığını kaydeden Şahin, "İsrail Lobisi’nin Amerika üzerindeki etkisi, demokratik süreçlerde, adil politikalarda ve özgür düşüncede ciddi tahribatlara yol açıyor. Eleştirel seslerin bastırılması, medya kuruluşlarının baskılanması ve akademik özgürlüğün kısıtlanması gibi gelişmeler, başta Amerika’da olmak üzere tüm dünyada demokratik değerlerin zayıflamasına ve otoriter bir ortamın oluşmasına kapı aralayacaktır. İsrail Lobisi’nin etkisinin azaltılması ve ABD’nin Orta Doğu politikalarının yeniden dengelenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için önemli bir adım olacaktır. Aksi takdirde, Amerika’nın dünyadaki itibarı ve güvenilirliği daha da zedelenecek ve Orta Doğu gibi dünyanın diğer bölgelerindeki krizlerin çözümü daha da güçleşecektir." şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Alanyaspor 36 50
8. Rizespor 36 49
9. Sivasspor 36 48
10. Antalyaspor 36 45
11. A.Demirspor 36 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 36 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. Arsenal 37 86
2. M.City 36 85
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 36 63
6. Newcastle 36 57
7. Chelsea 36 57
8. M. United 36 54
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 36 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 90
2. Girona 35 75
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 35 70
5. Athletic Bilbao 35 62
6. Real Betis 35 55
7. Real Sociedad 34 54
8. Valencia 35 48
9. Villarreal 35 48
10. Getafe 35 43
11. Deportivo Alaves 35 42
12. Sevilla 35 41
13. Osasuna 35 40
14. Las Palmas 35 37
15. Mallorca 35 35
16. Rayo Vallecano 35 35
17. Celta Vigo 35 34
18. Cadiz 35 29
19. Granada 35 21
20. Almeria 35 17