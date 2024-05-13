UTİB’den Finlandiya’ya yurtdışı pazarlama faaliyeti

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ticaret Bakanlığı desteği ile yürüttüğü Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi kapsamında Finlandiya’ya yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdi. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin öncülüğünde 10 firmadan oluşan heyet, üç gün süren programda sürdürülebilirlik konusunda iyi uygulama örneklerini yerinde incelerken, Finlandiyalı firmalar ile bir araya gelerek ikili görüşmeler yaptılar.BURSA (İGFA) - TC Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, Helsinki Ticaret Müşaviri Nisa Ilgaz ve UİB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ayşe Mehtap Ekinci’nin de eşlik ettiği heyet, ilk gün Aalto Üniversitesi ve Finlandiya Tekstil ve Moda Birliği ziyaretinin ardından Fin ve Türk tekstil firmaları ile networking kokteylinde bir araya geldi. Yoğun görüşme trafiğine sahne olan ikinci gün ise Nordic Bioproducts firmasını gezerek, firma temsilcisi Miska Paulorinne ile fikir alışverişinde bulunan heyet, ardından Ioncell yetkilisi Antti Rönkkö, Rester yetkilisi Outi Luukko ve Spinnova yetkilisi Paula Valonen ile firma sunumlarının ardından görüşmelerde bulundu.

Ziyaretin son gününde Finnish Water Forum yetkilisi Arvo Nerman ve forum üyesi Dewaco, Econet ve Epse yetkilileriyle bir araya gelen heyet sonrasında, Sofi Filtration firmasını ziyaret etti. Son ziyaretini Finlandiya'nın en büyük araştırma ve teknoloji merkezi VTT’ye (Technical Research Centre of Finland Ltd) yapan heyet, burada VTT yetkilisi Prof. Dr. Ali Harlin ve Infınited Fiber Company yetkilisi ile bir araya geldi.

UTİB BAŞKANI PINAR TAŞDELEN ENGİN: “ZİYARET ÇOK VERİMLİ GEÇTİ”

Eğitim alanında yaptığı çalışmalarla dünyada örnek gösterilen Finlandiya’nın, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konusunda da çok önemli bir yerde olduğunu belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “UR-Ge Projesine katılan 10 firmamızla üç gün süren ve her anı dolu geçen bir programı tamamladık. Yaptığımız tesis gezileriyle firma temsilcilerimiz, Finlandiya’nın tekstil sektöründeki araştırmaları ve teknolojisi, dijitalleşmedeki adımları, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi çalışmalarını yerinde inceleme şansı buldu. İkili görüşmelerde Finlandiya-Türkiye arasında iş birliği yapılabilecek potansiyel iş alanları da ele alındı” dedi.