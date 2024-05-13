Kayserililer KAYBİS’i çok sevdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği bisikletli ulaşımın en gelişmiş adresi olan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (Kaybis), yeni sezonda 3 yeni istasyon eklenerek, 84 istasyon sayısı ve 1000 adet bisikletiyle bisiklet severlere hizmet vermeye başladı. Kayserililer, Kaybis sayesinde sağlıklı ve çevreci bir ulaşım sağladıklarını ifade ettiler.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde 'çevreci bir ulaşım ağı' oluşturabilmek için Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan Kaybis, yeni sezonunu açtı.

Yeni sezonda 3 yeni istasyon eklenerek toplam istasyon sayısı 84'e ulaşan Kaybis, 1000 adet bisikletle hizmet vermeye başladı. Yeni sezonda sağlıklı ve çevreci bir ulaşım sağladıklarını söyleyen vatandaşlar Kaybis hizmetinden çok memnun olduklarını ifade ettiler.

“BAŞKAN MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’A ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM”

Kaybis hizmetini çok uzun süredir kullandığını ve çok memnun olduğunu ifade eden Talip Uslu, Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi’nin ve Başkan Büyükkılıç’ın sportif ve kültürel anlamda birçok faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Kaybis’in çok güzel bir hizmet olduğunu söyleyen Uslu, şöyle konuştu:

“Kaybis’i çok uzun süredir kullanıyorum. Oldukça da memnunum. Bakımları da çok yerinde. Bu çok güzel bir hizmet. Zaten Büyükşehir Belediyesi’nin sportif ve kültürel faaliyetlerini ciddi manada başarılı buluyorum. Zorunlu hallerden ziyade spor olarak kullanıyoruz. Çevremizin temizliği için de faydalı buluyorum. Daha da fazla yaygınlaşması kanaatindeyim. Başkan Memduh Büyükkılıç’a çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.”

Nurettin Karabulut ise, “Ulaşım anlamında kolaylık sağlıyor. Büyükşehir Beledi Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

“ÖĞRENCİLERE İLK 30 DAKİKA GÜNDE İKİ SEFER ÜCRETSİZ”

Nazif Şahin de “Bu sistemi çok beğeniyorum. Öğrencilere ilk 30 dakika günde iki sefer ücretsiz. Özellikle kısa mesafe için kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Başkanımızın her zaman yanımızda olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“GÜZEL BİR UYGULAMA SEVEREK KULLANIYORUZ”

Gençlerin neredeyse tamamının Kaybis sitemini kullandığını kaydeden Hayriye Çelep ise “Daha öncesinden böyle bir uygulama olduğundan haberim yoktu. Sonrasında daha çok yaygınlaştı. Memduh Başkanımız sayesinde. Gençlerde hemen hemen herkes kullanıyor. Güzel bir uygulama severek kullanıyoruz. Biz çok memnunuz Memduh Başkan başımızdan eksik olmasın” ifadelerini kullandı.