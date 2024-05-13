BUFSAD Osman Önder Kupası sergisi açıldı

'Birinci BUFSAD Osman Önder Kupası' sergi açılışı Nilüfer Belediyesi Dr .Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde sanatseverlerle buluştuBURSA (İGFA) - BUFSAD Osman Önder Kupası sergi açılışına BUFSAD Başkanı Tarık Akkurt ve yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, Kemal Önder, Havva Önder, iktisatçı ekonomist Nejat Yahya ve eşi ve çok sayıda fotoğraf gönüllüsü katıldı.

Özellikle Bursa’da pek çok fotoğrafçının yetişmesine katkı koyan Osman Önder’in anısını yaşatmak ve yenilikçi fotoğraf çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlendiğine dikkait çekilen sergide, fotoğrafçıların, tekil fotoğraf çekmelerinden ziyade ‘proje’ temelli çalışmalara yönelik konu, teknik veya üslup yönünden bütünlük taşıyacak seri fotoğraflar üretmeleri amaçlandığı kayddedildi.

BUFSAD Başkanı Tarık Akkurt, sergi açılışı ve ödül töreninde yaptığı konuşmada; her daim gönüllerinde olan Osman Önder’i siz değerli ziyaretçilerimizle anmak Bufsad Yönetim Kurulu olarak kendileri için onur ve gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Bufsad’da yönetici ve eğitmen olarak uzun dönem hizmet eden Osman Önder herkes için güzel bir okuldu. Kendisi bugün bize ışık olmaya devam ediyor. Onun öğretilerini uygulamaya ve meşaleyi taşımaya devam ediyoruz. Bahsettiğimiz ışık bugün burada vücut buldu ve yarışma sonrası fotoğraflardan oluşan sergimizi sizlerle buluşturduk. Öncelikle tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

İlk turda jüri tarafından başarılı görülen fotoğrafçıların kazananları; ‘Ahmet Çetintaş, Alper Gülersönmez, Alper Eral, Berna İkiz, Ebru Sargın Koca, Erol Özer, Ersan Akarsu, Fatma Salt, Fikriye Er, Hülya Arıcı, Kubilay Karslı, Levent Karacaoğlu, Mehmet Kaynar, Metin Gönen, Nedim Yalçın Kiremitçi, Nesrin Kılıç, Salih Kuş, Şevki Karaca, Şeyda Turan, Tayfun Türker, Zühdü Bilgin’ oldu.

Sergi 31 Mayıs tarihine kadar Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde gösterime açık kalacağı öğrenildi..