Akıl ve Zeka Oyunlarında Edirne birincisi belli oldu

Edirne'de düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda il birincisi Kerem Akgül oldu.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nda PENTAGO dalında Keşan ilçe birincisi olan Kerem Akgül, Edirne’de de İl Birincisi oldu.

Akgül ayrıca 24-26 mayıs da Rize'de yapılacak Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları finalinde Edirne’yi temsil edecek.