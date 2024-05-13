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Mersin'de şehir tiyatrosu sanata yatırım yapıyor

Dev sanatçı kadrosuyla hem şehir içinde, hem de şehir dışında kenti gururlandıran Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mersinlileri sanatla buluşturmaya ve tiyatroyu Mersin’in dört bir yanına taşımaya devam ediyor Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, yaklaşık 6 ay önce başlatmış olduğu çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik tiyatro kursunu tamamlamaya hazırlanıyor 21 kişilik uzman kadro eşliğinde; tiyatronun tarihi, ses ve beden kullanımı, mimik ve doğaçlama gibi temel oyunculuk kriterleri üzerine eğitim alan kursiyerler, şimdilerde kursu bitirmek ve sertifika almak için gün sayıyor

KÜLTÜR-SANAT 13.05.2024, 09:30
Mersin'de şehir tiyatrosu sanata yatırım yapıyor

Dev sanatçı kadrosuyla hem şehir içinde, hem de şehir dışında kenti gururlandıran Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mersinlileri sanatla buluşturmaya ve tiyatroyu Mersin’in dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, yaklaşık 6 ay önce başlatmış olduğu çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik tiyatro kursunu tamamlamaya hazırlanıyor. 21 kişilik uzman kadro eşliğinde; tiyatronun tarihi, ses ve beden kullanımı, mimik ve doğaçlama gibi temel oyunculuk kriterleri üzerine eğitim alan kursiyerler, şimdilerde kursu bitirmek ve sertifika almak için gün sayıyor.MERSİN (İGFA) - Haziran’ın 2. haftasında yetişkin kursunu tamamlayan kursiyerlerle birlikte seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanan tiyatro ekibi, son provalarını yapıyor. Skeçlerden derledikleri oyunla seyirci karşısına çıkacak olan ekip, sergileyecekleri performans ile hem izleyenleri hem de hocalarını gururlandırmayı planlıyor.

GÜMÜŞ: “MERSİNLİ TİYATROSEVERLERİ ÇOK GÜZEL BİR OYUN BEKLİYOR”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçısı Güvenç Gümüş, yetişkin tiyatro kursunun yaklaşık 6 aydır devam ettiğini ve eğitimin sonuna geldiklerini belirtti. Provaların da hızla devam ettiğini ve sahneleyecekleri oyunla bu yolculuğu taçlandıracaklarını kaydeden Gümüş, “Oyunumuz, skeçlerden derlediğimiz bir oyun olacak. Eğitim sonunda oyunun adını, buradaki bütün arkadaşlarımızla beraber belirleyeceğiz. Haziran ayının 2. haftasında arkadaşlarımız, Mersinli seyircilerimiz ve aileleriyle bir arada olacaklar ve finalinde de bu eğitimin sertifikasını alacaklar. Mersinli seyircilerimizi çok güzel bir oyun bekliyor” ifadelerini kullandı.

KURSİYERLERİ HEYECANLI BİR BEKLEYİŞ SARDI

Kursiyerlerden Özkan Azazi, Büyükşehir Belediyesi tiyatro kursu açınca oldukça heyecanlandığını aktararak, “Daha önce tiyatro oynamıştım, ama uzun yıllar böyle bir deneyimim olmamıştı. Tiyatro kursunun açıldığını görünce severek katıldım. Burada çok keyifli bir kurs tecrübesi yaşadım. Şimdi de heyecanla, hazırladığımız oyunla finali yapmayı bekliyoruz” dedi.

Küçük yaşta tiyatro eğitimi almaya başlayan kursiyerlerden Damla Yılmaz, kursta oldukça keyifli vakit geçirdiğini belirterek, “Sosyal aktivite olsun diye kursa geldim. Büyükşehir Belediyesi gençlere çok değer veren sosyal bir belediye. Bu kursta yeni arkadaşlar da ediniyoruz. Daha önce tanımadığımız farklı gruplarla bir arada olmak, bizim için mutluluk verici. Tiyatro sayesinde çok şeyin fakına varabiliyor ve kendi içimize dönebiliyoruz. Bu anlamda bu kurs, kendime ve çevreme karşı farkındalık duygumu ortaya çıkardı. Bu anlamda çok mutluyum” sözlerine yer verdi. 

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu tiyatro kurslarına daha önce de katılan kursiyerlerden Pelin Aslan, “Burada çok farklı kulvardaki hocalardan ders alıyoruz. Hepsinin ders verme tarzı çok farklı ve hepsinden çok farklı şeyler kapıyoruz. Bana çok katkısı olduğunu düşündüğüm için, tekrar bu kursa geldim” dedi. Seyirci karşına çıkmak için oldukça heyecanlı olduğunu da söyleyen Aslan, “Bu kursun, özgüvenimi artırdığını söyleyebilirim. Bir de farklı insanlarla birlikte olmak ve sosyalleşmek de insana çok iyi geliyor. O yüzden bu kursların çok faydalı olduğunu düşünüyor ve herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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