Düzce'de ticari taksi tarifesine zam geldi

Düzce'de ticari taksi fiyat tarifesine yapılan zammın ardından taksimetre açılış ücreti 55 TL'ye yükseldi.Sefer DEMİR - haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu kararı ile ticari taksi fiyat tarifesine zam yapıldı.

Yapılan zammın ardından taksimetre açılış ücreti 35 TL den 55 TL ye yükseldi.

Yeni fiyatlara göre km ücreti 20 TL'den 25 TL'ye, saat ücreti 120 TL'den 150 TL'ye kısa mesafe ise 70 TL'den 120 TL'ye çıkarıldı.