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Trakya Üniversitesinde bir müze daha açıldı

Müzecilikte bir marka olan ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında en çok müzeye sahip üniversite olan Trakya Üniversitesinde yeni bir müze daha Edirne turizmine kazandırıldı

EĞİTİM 13.05.2024, 10:39
Trakya Üniversitesinde bir müze daha açıldı

Müzecilikte bir marka olan ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında en çok müzeye sahip üniversite olan Trakya Üniversitesinde yeni bir müze daha Edirne turizmine kazandırıldı.EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi tarafından, Karaağaç Yerleşkesinde “Balkan Üniversiteler Birliği Müzesi” ve “Yükseköğretim Kurulu Balkan ve Bölge Temsilciliği” açıldı.

Açılışa Vali Yunus Sezer, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bandırma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Shumen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Habil Nataliya Vitanova, Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic, Canadian Institute Of Technology (Cıt) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, Tetova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Jusuf Zejneli, Trakya Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük, Sofya Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Ivan Ilchev, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Prof. Dr. Metin Aydoğdu ile dekanlar, müdürler, yurt içinden ve yurt dışından pek çok akademisyen katıldı.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Bugün Trakya Üniversitesi için tarihi bir gün” diyerek başladığı konuşmasında Edirne Gülü Hasadı ve Sultan II. Bayezid Külleyesi Trakya Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi açılışını gerçekleştirdiklerini ve son olarak da “Balkan Üniversiteler Birliği Müzesi” ve “Yükseköğretim Kurulu Balkan ve Bölge Temsilciliği”nin açılışını gerçekleştireceklerini ifade etti. Trakya Üniversitesinin Balkan Üniversiteler Birliğinin kurucusu ve kalıcı genel sekteri olduğunu söyleyen Rektör Tabakoğlu “Bugün Edirne’nin en önemli destinasyon yerlerinden biri olan Karaağaç Yerleşkemizde, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Çifte Çınarlı Köşk olarak bilinen bu tarihi binamızda şehrimize katkı sunacak bir müzenin ve yükseköğretim kurumumuzun Balkan ve Bölge Temsilciğinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Trakya Üniversitesinin en önemli misyonu Balkanlardır. Trakya Üniversitesi aynı zamanda Balkan Üniversiteler Birliğinin kurucusu ve daimi genel sekteredir. 2014 yılında kurulan Balkan Üniversiteler Birliği bugün 92 üyeye ulaştı. Bizde Balkanları birleştiren, bütünleştiren, önemli iş birliklerinin yolunu açan bu birliğin bir müzesini yapmak istedik. Yükseköğretim Kurulu bu bölge ve Balkanlarla yakından ilgileniyor. Bu nedenle Sayın Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’ın da direktifleriyle burada Yükseköğretim Kurulunun bir bölge temsilciğini açmak istedik. Hem Edirne’mize hem de Üniversitemize hayırlı olsun. Bugün buradaki açılışa ülkemizden ve Balkanlardan gelen değerli katılımcılara da teşekkür ediyorum.” dedi.

Vali Yunus Sezer, Edirne'nin sadece bulunduğu bölgeye değil Balkanlara da hitap eden bir il olduğunu ve bu nedenle Edirne’nin Balkanlara yönelik çalışmalarda bir üs konumunda olduğunu ifade ederek “Yükseköğretim Kurulu Başkanımızın ziyaretinde Balkanlara yönelik eğitim çalışmalarında özellikle üniversitelerle daha üst düzey ilişkilerin geliştirilmesi için, YÖK Başkanlığımızın bir ofisinin olması gerektiğini dile getirmiştik. Bugün burada Yükseköğretim Kurulunun bir biriminin açılıyor olması oldukça önemli. Bir diğer husus ise Balkan Üniversiteler Birliğinin Müzesi’nin açılıyor olması. Edirne’de bu müzenin açılıyor olması da oldukça anlamlı. Bu anlamda kıymetli Rektörüme ve katılımcılara çok teşekkür ederim.” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu eşliğinde katılımcıların müzeyi ve Balkan Üniversiteler Birliği Hatıra Ormanını gezmesi ile “Balkan Üniversiteler Birliği Müzesi” ve “Yükseköğretim Kurulu Balkan ve Bölge Temsilciliği” açılış töreni sona erdi.

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