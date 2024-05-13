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Kayseri'de İnovasyon Merkezi genç mucitleri bekliyor!
Türkiye’nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezinde yeni dönem kayıtlar sürüyor
EĞİTİM 13.05.2024, 10:57
Türkiye’nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezinde yeni dönem kayıtlar sürüyor.
Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - İlkokul ve ortaokul düzeyinde ‘robotik kodlama’, ‘arduino’ ile ‘3B modelleme ve baskı’ alanlarında verilecek kurslara başvurular, Atatürk Bulvarı tramvay son durak karşısındaki Espor ve İnovasyon Merkezi’ne şahsen yapılıyor.
Konuya ilgi duyan genç mucitler, 14 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.
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