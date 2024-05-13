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Keşan'da pazar esnafına etiket eğitimi

Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Yardımcısı  Mustafa Çakır, pazar esnafına etiket kullanımı ve müşteri hakları konusunda eğitim verdi Odaya bağlı esnaflara etiket dağıtılarak etiketleme kuralları hakkında bilgi verildi

EKONOMİ 13.05.2024, 11:04
Keşan'da pazar esnafına etiket eğitimi

Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Yardımcısı  Mustafa Çakır, pazar esnafına etiket kullanımı ve müşteri hakları konusunda eğitim verdi. Odaya bağlı esnaflara etiket dağıtılarak etiketleme kuralları hakkında bilgi verildi.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Eğitimde, fiyatın etiketlerin üzerinde olup 1 kilo yazılı olması gerektiği, yarım kilo gibi fiyat etiketlerinin olmayacağı vurgulandı. Terazinin müşterinin görebileceği konumda olması ve müşterinin ekranını görmesi gerektiği de esnaflara hatırlatıldı.

Eğitime katılan esnaflar, etiket kullanımında eksikliklerini gidermeye başladılar. Odaya bağlı esnaflar, etiketlerin tüketicileri bilgilendirdiğini ve ürünler hakkında fikir verdiğini de ifade ettiler.

'HALKIMIZ PAZAR YERİNİ TERCİH EDİYOR'

Çakır, Pazar esnafına yapılan ziyaretlerde halkımız da pazar yerlerinden alışveriş yapmayı tercih ettiklerini dile getirilerek, pazar esnafının gösterdiği anlayıştan dolayı teşekkür edildi.

Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Yardımcısı  Mustafa Çakır, Başkan Yardımcısı Cihat Demirkıran ve Genel Sekreter Yiğit Meriç, etiketleme konusunda yardımcı olan Bakanlık, Ticaret Müdürlüğü ve Keşan Zabıta Müdürlüğü'ne ve her zaman esnafların yanında duran halka teşekkür ettiler.

'BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ'

Çakır, Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası olarak  bu tür eğitimlerle esnafların müşteri haklarına daha fazla önem vermelerini ve pazar yerlerini daha güvenilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

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