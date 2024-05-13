Mudanya'da hastane çalışanlarından 'el hijyeni'ne özel akım videosu

Mudanya Devlet Hastanesi çalışanları, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla özel akım videosu paylaştı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Devlet Hastanesi çalışanları özel akım videosu ile el hijyenine dikkati çekti.

Paylaşımda sağlık çalışanlarının el hijyenine uyumu ile temiz eller sağlık sistemini daha güvenli hale getirileceği el yıkama hareketlerini içeren özel dansla anlatıldı.

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Mudanya Devlet Hastanesi (@mudanyadevlethastanesi)'in paylaştığı bir gönderi