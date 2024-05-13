Vali Yunus Sezer, Erikli’de köy muhtarları ile bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Geçtiğimiz Cuma günü Keşan Köy muhtarları ile bir araya geldi.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Saat 14.00 sıralarında başlayan ve Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında başlayan toplantıya; Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan’ın yanı sıra daire amirleri de katıldı.

Sezer, muhtarlar ile yapılan toplantıların 3. bölümüne Keşan ilçesinden başladıklarını belirterek, “Bundan sonra diğer ilçelerimizde köy muhtarlarımız ile toplantılar yapacağız. Yapılan işler ile ilgili görüş alışverişinde bulunup bundan sonra yapılması gereken işleri konuşacağız. 31 Mart’ta yapılan seçimlerde Keşan’da birçok muhtarımız ve belediye başkanımız değişti. Ayrıca İl Genel Meclisi üyelerimizden değişen de var. 31 Mart’ta seçimle göreve gelen belediye başkanlarımıza, il genel meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza yeni dönemde başarılar dileriz.” dedi.

Sezer, bir önceki toplantıda muhtarlardan alınan taleplerin yüzde 90 oranında tamamlandığını da kalan yüzde 10’luk bölümünde yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.