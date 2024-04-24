Akdağmadeni Gücü Spor U15 Liginde ilk maçına çıktı

Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Futbol takımının U15 Liginde ilk maçına çıktığını bildirdi. Başkan Aydoğmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na “Yozgat’a değer verin, Yozgat Şehir Stadyumunu acilen faaliyete geçirin” çağrısı yaptı.YOZGAT (İGFA) - Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Futbol Kulübü, Yozgat U15 Liginde ilk maçında Sorgun Gençlik Spor U15 takımıyla karşılaştığını söyledi.

U15 liginde ilk maçında ev sahipliği yapan takımın sahadan galibiyetle ayrıldığını ifade eden Başkan Aydoğmuş, “Dostluğun hakim olduğu karşılaşmada ilk galibiyetini alan takım oyuncularımızı, Kulüp Koordinatörümüz İsmet Yaşarı ve teknik heyette görev yapan Antrenör Hakan Altın ile Murat Erbil’i kutluyorum. Takımımıza bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ DOSTLUK Kulübün altyapı takımının iki yıl önce 7-15 yaş arası 110 sporcuyla faaliyet gösterdiğini dile getiren Başkan Aydoğmuş, “2023 yılında U12 ligine katılan takımımız 2024 yılında ilk defa U15 ligine katılarak ilk maçına çıkmıştır. Önceliğimiz dostluk içinde ahlakı çizgiden sapmadan birlik beraberlik ve kardeşliği öncelik kılan anlayışla yeşil sahalara çıkmaktır. Bu bağlamda, Yozgat'ta Sporun gelişmesi için çaba gösteren kulüplere ve gönül verenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YOZGAT SİZDEN HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMEK İSTİYOR Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çağrı yapan Başkan Aydoğmuş, şunları söyledi: “Buradan Yozgat için hassa olan bir konuya değinmek ve bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığına sesleniyorum. Lütfen Yozgat’a değer verin, Yozgat Şehir Stadyumunu acilen faaliyete geçirin. Yozgat sizden hak ettiği değeri görmek istiyor. Ayrıca, Yozgat il merkezi başta olmak üzere ilçelerimizin tamamında gençlerin ve kulüplerin sportif faaliyetlerini yürütecek sosyal donatılar ve altyapılar eksik.

Yozgat valiliğinin, ilçe kaymakamlıklarının ve belediyelerin sporun sosyal donatısına önem vermesini istiyoruz. Bu anlamda antreman sahaları, koşu ve yürüyüş alanları gibi takımların faaliyet göstereceği tesislerin acilen yapılmasını bekliyoruz. 2024 sezonunda U15 liginde oynayacak takımlarımıza başarılar diliyor, lig sonunda dostluk ve kardeşliğin kazanmasını temenni ediyorum.”