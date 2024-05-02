'Nefer' ve 'Drops'un kabul faaliyetleri tamamlandı

Yerli ve millî savunma sanayisi ürünleri ile Silahlı Kuvvetler her geçen gün daha da güçlenirken, caydırıcılık ise artıyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda 'NEFER' Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ile DROPS aracının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeledeki son durum, dış politika ve savunma sanayindeki son gelişmeleri aktardı.

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerinin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliği ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığını ifade etti.

"Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda “NEFER” Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ile DROPS aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır" diyen Aktürk, ayrıca İstanbul Tersanesi Komutanlığımız tarafından güncel teknolojiye uygun olarak kapsamlı tadilat, modernizasyon ve onarımı tamamlanan Denizaltı Kurtarma Çanı deniz testlerinden başarıyla geçtiğini söyledi.