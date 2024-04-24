Erdoğan'ın 'Özel' görüşmesi haftaya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gelecek hafta bir araya geleceklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - İkilinin görüşmesi ile ilgili detayı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş verdi.

TBMM'nin açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resepsiyon sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve siyasi parti temsilcileri ile görüşmesinin sorulması üzerine, "Öyle oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız en kısa süre içerisinde, muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i kabul edecektir. Artık kendi takvimi içerisinde onu gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara ilişkin detayda bir gazetecinin görüşmeye ilişkin "Nasıl bir hava vardı?" sorusuna ise Numan Kurtulmuş'un "Gayet güzel, samimi, bugünkü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın ruhuna uygun ortamda gerçekleşti." ifadelerini kullandığı kaydedildi.